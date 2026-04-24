60,000 जहरीले सांपों के बीच जिंदगी: एक लड़की जो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा कमा लेती है

फार्म पर करीब 50,000 से ज्यादा 'फाइव-स्टेप स्नेक' हैं। ये वो सांप हैं, इनका जहर इतना खतरनाक होता है कि इनके काटने के पांच कदम बाद इंसान गिर सकता है । साथ में करीब 10,000 कोबरा भी इस फार्म पर हैं।

किन का रोज का काम है, उन्हें खाना खिलाना, साफ-सफाई करना और उनकी निगरानी करना। कई सांपों को जबरदस्ती खाना खिलाना पड़ता है, यानी सीधे उनके मुंह में हाथ डालकर। जाहिर है, खतरा हर पल बना रहता है।

किन कहती है कि उसे सांपों से डर नहीं लगता क्योंकि वो बचपन से इनके बीच पली-बढ़ी है। लेकिन वो यह भी मानती है कि सांप के काटने का दर्द बेहद भयंकर होता है, दर्द पूरे शरीर में फैल जाता है और लंबे समय तक रहता है। उसका कहना है कि जो लोग कहते हैं कि उन्हें सांप से डर नहीं लगता, शायद उन्हें कभी काटा ही नहीं गया।