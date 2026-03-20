ईरान युद्ध के चलते तेल, गैस और व्यापार पर गहराया संकट तो आगे आया चीन, खुलेआम दे डाली चेतावनी!

प्रवक्ता ने बल प्रयोग के खिलाफ बीजिंग के रुख को दोहराते हुए कहा कि सैन्य कार्रवाई के अक्सर उलटे नतीजे निकलते हैं। लिन ने कहा- इतिहास और हकीकत ने बार-बार दिखाया है कि सैन्य बल समस्याओं का हल नहीं है और सशस्त्र टकराव से सिर्फ नई नफरत ही पैदा होगी।