INDIA -CHINA : भारत को दूसरे एशियाई देशों जैसा समझने की भूल नहीं करेगा चीन

-ड्रेगन ने नेपाल जैसे पड़ोसी से हमारे रिश्ते बिगाडऩे में भूमिका निभाई (Dragons played a role in spoiling our relationship with a neighbor like Nepal)

-दक्षिण चीन सागर के द्वीपों पर कब्जा कर सैन्य ठिकाने बना लिए, जिससे दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में गहरी नाराजगी है