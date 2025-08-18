Patrika LogoSwitch to English

विदेश

भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की आज होगी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर रहेगा जोर

Chinese Foreign Minister's India Visit: चीन के विदेश मंत्री वांग यी आज दो दिवसीय दौरे पर भारत आएंगे। यी का यह भारत दौरा बेहद अहम है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 18, 2025

S. Jaishankar with Wang Yi
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर और चाइनीज़ विदेश मंत्री वांग यी (फोटो - जयशंकर के सोशल मीडिया से)

चीन (China) के विदेश मंत्री वांग यी (Wang Yi), आज भारत (India) आएंगे। उनका यह दौरा दो दिवसीय होगा जो बेहद ही अहम है। भारतीय विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार चाइनीज़ विदेश मंत्री आज, सोमवार, 18 अगस्त को करीब 4:15 बजे राजधानी दिल्ली पहुंचेंगे। इसके बाद शाम को 6 बजे यी की भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) के साथ द्विपक्षीय मीटिंग होगी।

डोभाल से भी होगी मुलाकात

चाइनीज़ विदेश मंत्री यी की राष्ट्रीय सुरक्षा सलहाकार अजीत डोभाल (Ajit Doval) से भी मुलाकात होगी। विदेश मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार दोनों के बीच मंगलवार, 19 अगस्त को सुबह 11 बजे मुलाकात होगी।

पीएम मोदी से भी मिलेंगे चाइनीज़ विदेश मंत्री

अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान चाइनीज़ विदेश मंत्री यी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यी मंगलवार को शाम 5:30 बजे पीएम मोदी से उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे। इस दौरान यी एक बार फिर पीएम मोदी को चीन दौरे के लिए न्यौता देंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी 31 अगस्त को SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए खास निमंत्रण पर चीन जाएंगे। पीएम मोदी का यह चीन दौरा दो दिवसीय होगा और 7 साल में ऐसा पहला मौका भी होगा। पीएम मोदी इससे पहले जून 2018 में चीन गए थे।

क्या है चाइनीज़ विदेश मंत्री के भारत दौरे का एजेंडा?

चाइनीज़ विदेश मंत्री यी के भारत दौरे का मुख्य एजेंडा है भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में सुधार। 2020 में गलवान घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद भारत और चीन के संबंधों में खटास पड़ गई थी। हालांकि पिछले कुछ समय में दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के प्रयास किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के 'टैरिफ वॉर' पर चीन ने भारत का समर्थन किया है। ऐसे में यी के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में सुधार, अमेरिकी टैरिफ पर कार्रवाई, ब्रिक्स का ट्रंप के खिलाफ एकजुट होना जैसे विषयों पर बातचीत होगी।

