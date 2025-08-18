भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर की आज होगी चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर रहेगा जोर

अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान चाइनीज़ विदेश मंत्री यी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) से भी मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार, यी मंगलवार को शाम 5:30 बजे पीएम मोदी से उनके 7, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर मुलाकात करेंगे। इस दौरान यी एक बार फिर पीएम मोदी को चीन दौरे के लिए न्यौता देंगे। गौरतलब है कि पीएम मोदी 31 अगस्त को SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए खास निमंत्रण पर चीन जाएंगे। पीएम मोदी का यह चीन दौरा दो दिवसीय होगा और 7 साल में ऐसा पहला मौका भी होगा। पीएम मोदी इससे पहले जून 2018 में चीन गए थे।