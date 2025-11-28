Viral Video: मात्र 250 रुपये में 5-सितारा खाना! इस देश की यूनिवर्सिटी कैन्टीन देख भारतीय छात्रा रह गई हैरान

चीनी विश्वविद्यालय कैन्टीन में सस्ते और अच्छे खाने के साथ भारतीय छात्रा। फोटो: (Instagram/@komalnigam16)
Chinese University Canteen: चीन में पढ़ने वाली भारतीय मेडिकल छात्रा कोमल निगम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपनी तीन मंजिला यूनिवर्सिटी कैन्टीन दिखाई, जहां स्थानीय चीनी, वेस्टर्न, एशियन और हलाल व्यंजनों की लंबी-लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सबसे हैरान करने वाली बात ? सारा खाना इतना शानदार और साफ-सुथरा है कि 5-सितारा होटल को भी शर्म आ जाए, और कीमत सिर्फ 250 रुपये !
कोमल ने वीडियो में बताया, “लोग सोचते हैं चीन में सिर्फ कीड़े-मकोड़े और अजीब चीजें खाई जाती हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है।” फिर उन्होंने पहली मंजिल पर चीनी ट्रेडिशनल डिशेज, दूसरी मंजिल पर इंटरनेशनल फूड और तीसरी मंजिल पर फ्रेश जूस-फ्रूट्स और डेजर्ट दिखाए। सबसे मजेदार बात यह कि चाय, कॉफी और कुछ ड्रिंक्स छात्रों को फ्री में मिलते हैं। कोमल ने प्लेट में चिकन करी, फ्राइड राइस, सलाद, सूप और डेजर्ट लिया और बताया कि कुल बिल मात्र 24 युआन यानि भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 250 रुपये आया।
वीडियो के अंत में कोमल ने कहा, “यह खाना इतना टेस्टी है कि भारत के किसी भी महंगे रेस्टोरेंट को टक्कर दे सकता है।” उनका यह वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तेजी से वायरल हो रहा है।
कुछ लोग तो हैरान हो गए कि चीन में इतना सस्ता और अच्छा खाना कैसे मिल रहा है। एक यूजर ने लिखा, “क्या सच में सब्सिडी है ? भारत में तो कॉलेज कैन्टीन में भी 250 में सिर्फ दाल-चावल मिलता है!” दूसरी तरफ कुछ लोगों ने अपना पुराना अनुभव शेयर किया, “मैं चीन गया था, मुझे हर जगह मीट की गंध आती थी, इसलिए सिर्फ फल खा कर रहा।” यह सब देख कर कई लोगों ने कोमल से पूछा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है और कैसे अप्लाई करें।
यहां लोग दो गुटों में बंट गए हैं – एक गुट कह रहा है कि चीन में पढ़ाई और रहना बहुत सस्ता-शानदार है, दूसरा गुट कह रहा है कि हर जगह ऐसा नहीं होता, सिर्फ सरकारी यूनिवर्सिटी में सब्सिडी की वजह से ही ऐसा है। कुल मिला कर इस वीडियो को लाखों व्यूज और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं।
कोमल निगम ने वादा किया है कि जल्द ही कैन्टीन का पूरा मेन्यू और कीमतों की लिस्ट शेयर करेंगी। साथ ही वे चीन में भारतीय छात्रों के लिए हॉस्टल, फीस और स्कॉलरशिप की भी डिटेल देंगी।
गौरतलब है कि चीन की सरकारी यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को भारी सब्सिडी देती है, जिससे मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसे कोर्स की फीस भी भारत के प्राइवेट कॉलेजों से कम पड़ती है। खाने-पीने पर सब्सिडी की वजह से ही इतना शानदार भोजन इतनी कम कीमत में मिल पाता है। यह वीडियो एक तरह से भारतीय छात्रों को चीन में पढ़ने के लिए आकर्षित कर रहा है।
