Viral Video: मात्र 250 रुपये में 5-सितारा खाना! इस देश की यूनिवर्सिटी कैन्टीन देख भारतीय छात्रा रह गई हैरान

कोमल ने वीडियो में बताया, “लोग सोचते हैं चीन में सिर्फ कीड़े-मकोड़े और अजीब चीजें खाई जाती हैं, लेकिन यह बिल्कुल गलत है।” फिर उन्होंने पहली मंजिल पर चीनी ट्रेडिशनल डिशेज, दूसरी मंजिल पर इंटरनेशनल फूड और तीसरी मंजिल पर फ्रेश जूस-फ्रूट्स और डेजर्ट दिखाए। सबसे मजेदार बात यह कि चाय, कॉफी और कुछ ड्रिंक्स छात्रों को फ्री में मिलते हैं। कोमल ने प्लेट में चिकन करी, फ्राइड राइस, सलाद, सूप और डेजर्ट लिया और बताया कि कुल बिल मात्र 24 युआन यानि भारतीय मुद्रा के अनुसार करीब 250 रुपये आया।