अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते खतरे: NRI रिटायरमेंट प्लान पर सवाल, हत्याओं की लिस्ट देख आपको भी लगेगा डर !

South Indian Victims US Murders: अमेरिका में H1B वीजा की अनिश्चितताओं से तंग आकर दक्षिण भारत में रिटायरमेंट का सपना देखने वाले दिल्ली के एनआरआई को शायद भाषा की चिंता से ज्यादा बड़ा खतरा अब जान का लगने लगा है। अमेरिका में एच1बी वीज़ा पर रह रहे एक अनिवासी भारतीय ( NRI), जिसकी लगभग 800,000 डॉलर (6 करोड़ रुपये) की बचत है, उन्होंने कहा कि वह "आव्रजन संबंधी अनिश्चितताओं" और इस प्रक्रिया के तनाव के कारण भारत लौटने पर विचार कर रहा है। दिल्ली के इस निवासी ने भारत में बसने के लिए इंटरनेट से मदद मांगी और सवाल किया कि क्या उसे देश के दक्षिणी हिस्से में जाने पर संभावित भाषा संबंधी समस्याओं के बारे में चिंतित होना चाहिए।