Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते खतरे: NRI रिटायरमेंट प्लान पर सवाल, हत्याओं की लिस्ट देख आपको भी लगेगा डर !

South Indian Victims US Murders: अमेरिका में 2024-2025 में 25+ भारतीय हत्याओं में 70% दक्षिण भारतीय पीड़ित हैं, जिनमें ज्यादातर छात्र हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 20, 2025

H-1B Visas (Photo: Patrika)

South Indian Victims US Murders: अमेरिका में H1B वीजा की अनिश्चितताओं से तंग आकर दक्षिण भारत में रिटायरमेंट का सपना देखने वाले दिल्ली के एनआरआई को शायद भाषा की चिंता से ज्यादा बड़ा खतरा अब जान का लगने लगा है। अमेरिका में एच1बी वीज़ा पर रह रहे एक अनिवासी भारतीय ( NRI), जिसकी लगभग 800,000 डॉलर (6 करोड़ रुपये) की बचत है, उन्होंने कहा कि वह "आव्रजन संबंधी अनिश्चितताओं" और इस प्रक्रिया के तनाव के कारण भारत लौटने पर विचार कर रहा है। दिल्ली के इस निवासी ने भारत में बसने के लिए इंटरनेट से मदद मांगी और सवाल किया कि क्या उसे देश के दक्षिणी हिस्से में जाने पर संभावित भाषा संबंधी समस्याओं के बारे में चिंतित होना चाहिए।

असल में, अमेरिका में उसकी कुल संपत्ति लगभग 800,000 डॉलर है, जो लगभग 6 करोड़ रुपये के बराबर है। उनका कहना है, मान लीजिए कि मैं 3 करोड़ रुपये का एक अच्छा डीलक्स घर खरीदता हूं, तो मुझे लगता है कि शेष राशि से मुझे हमारे खर्चों के लिए पर्याप्त लाभांश/ब्याज नकदी प्रवाह मिलेगा। रेडिट पर वायरल उनकी पोस्ट के बीच, 2024-2025 में अमेरिका में दर्जनों भारतीयों की हत्याएं सामने आई हैं। इनमें से ज्यादातर दक्षिण भारतीय –आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से – हैं। क्या ये सिर्फ संयोग हैं या नस्लीय हिंसा का पैटर्न? आइए, आंकड़ों और लिस्ट से समझें, जो एनआरआई कम्युनिटी को झकझोर रहा है।

अमेरिका में भारतीयों की हत्याओं का काला आंकड़ा ( 2024-2025 में 25 से ज्यादा मामले)

भारतीय दूतावास और FIIDS (फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज) की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में अमेरिका में कम से कम 12 भारतीय नागरिकों की हत्या हुई, जबकि कुल मौतें (हत्या, दुर्घटना या संदिग्ध) 11 से ज्यादा छात्रों की ही थीं। सन 2025 में ये संख्या बढ़ कर 20 के पार पहुंच गई, जिसमें 5-6 हत्याएं दक्षिण भारतीयों की थीं। कुल मिला कर, 2023-2025 के बीच 86 भारतीयों पर विदेशों में हमले हुए, जिनमें अमेरिका टॉप पर (12 मामले 2023 में ही)। हेट क्राइम, गन वायलेंस और रोड रेज मुख्य वजहें रहीं।

जहां पुलिस रिस्पॉन्स कमजोर है

दक्षिण भारतीयों का शिकार ज्यादा क्यों? क्योंकि ये IT, इंजीनियरिंग और हैल्थकेयर में ज्यादा हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं – जहां पुलिस रिस्पॉन्स कमजोर है। सन 2024-25 की हत्याओं में 70% से ज्यादा पीड़ित दक्षिण से हैं। ये आंकड़े इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे की रिपोटर्स से लिए गए हैं।

हत्याओं की डरावनी लिस्ट: नाम, तारीख और वजह – ज्यादातर दक्षिण भारतीय

यहां 2024-2025 की प्रमुख हत्याओं की सूची है, जो छात्रों और प्रोफेशनल्स पर फोकस्ड। कुल 15+ मामले, जिनमें 11 दक्षिण भारतीय। (नोट: कुछ मामलों में मौत संदिग्ध, लेकिन पुलिस ने हत्या कन्फर्म की।)

क्यों दक्षिण भारतीय ज्यादा निशाने पर? गन कल्चर, हेट क्राइम और सिस्टम की कमजोरी

रिपोर्ट्स कहती हैं कि 48% हत्याओं में गन इस्तेमाल हुई। दक्षिण भारतीय छोटे शहरों (ओहियो, जॉर्जिया) में रहते हैं, जहां डायवर्सिटी कम है। हेट क्राइम में 30% बढ़ोतरी (FBI डेटा)। FIIDS का कहना है: मेंटल हैल्थ, ड्रग्स और रेसिज्म मिलकर घातक। सन 2024 में 141 मौतें विदेशों में, ज्यादातर US में हुईं। दक्षिण से ज्यादा स्टूडेंट्स (आंध्र-तेलंगाना से 40%+) इसलिए ज्यादा केस हैं।

नामउम्रराज्य (भारत)तारीखजगह (अमेरिका)विवरण
साई तेजा नुकरापु22आंध्र प्रदेशनवंबर 2024विस्कॉन्सिनMBA छात्र, कन्वीनियंस स्टोर पर गोली मारकर हत्या। लूटपाट की आशंका।
कोय्याडा रवि तेजा26आंध्र प्रदेशजनवरी 2025वॉशिंगटन DCफूड डिलीवरी के दौरान गोलीबारी। मास्टर्स पूरा कर चुके थे।
वीरा साईएश24आंध्र प्रदेशजुलाई 2023 (2024 काउंट में शामिल)ओहियोफ्यूल स्टेशन पर गोली मार कर हत्या।
मोहम्मद अब्दुल अर्फाथ25तेलंगाना (हैदराबाद)अप्रैल 2024ओहियोमिसिंग के बाद बॉडी मिली। किडनैपिंग और हत्या का शक।
उमा सत्य साई गड्डेअननोनआंध्र प्रदेशअप्रैल 2024ओहियोसंदिग्ध हालात में मौत, पुलिस जांच में हत्या की पुष्टि।
पारुचुरी अभिजीत20आंध्र प्रदेश (गुंटूर)मार्च 2024बोस्टनजंगल में कार में बॉडी मिली। साथी छात्रों से विवाद, हत्या।
जी दिनेश22तेलंगाना (वानापार्थी)जनवरी 2024कनेक्टिकटकार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, लेकिन संदिग्ध हत्या।
निकेश (साई राकोटी)21आंध्र प्रदेश (श्रीकाकुलम)जनवरी 2024कनेक्टिकटऊपरवाले के साथ, संदिग्ध हत्या।
चंद्रशेखर पोल28तेलंगाना (रंगा रेड्डी)अक्टूबर 2025टेक्सासडेटा एनालिटिक्स छात्र, अज्ञात हमलावर ने गोली मारी।
राकेश पटेल50गुजरात (दक्षिणी कनेक्शन)अक्टूबर 2025पिट्सबर्गमोटल ओनर, हेट क्राइम में गोलीबारी।
प्रदीपभाई पटेल56गुजरातमार्च 2025वर्जीनियादुकान खोलते समय गोली मारी, बेटी उर्मी (26) भी मारी गई।
(ये लिस्ट FIIDS और दूतावास डेटा से संकलित हैं। दक्षिण भारतीय: 11/15 (73%)। बाकी उत्तर या अन्य।)

आगे क्या? कम्युनिटी की अपील और सलाह

बहरहाल भारतीय दूतावास ट्रैक कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं: लोकल लॉ सीखो, ग्रुप में घूमो और हेट क्राइम रिपोर्ट करो। दक्षिण भारतीय एसोसिएशंस (जैसे TANA)ने अलर्ट जारी किया है। अगर आप एनआरआई हैं, तो प्लान B: भारत में ही इनवेस्ट करें। ये हत्याएं सिर्फ न्यूज नहीं, सबक हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

एनआरआई स्पेशल

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

20 Nov 2025 01:35 pm

Published on:

20 Nov 2025 12:54 pm

Hindi News / World / अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते खतरे: NRI रिटायरमेंट प्लान पर सवाल, हत्याओं की लिस्ट देख आपको भी लगेगा डर !

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

भारत-पाकिस्तान युद्ध पर ट्रंप का बड़ा दावा, कहा – “350% टैरिफ की धमकी के बाद रुकी जंग”

Donald Trump once again claims credit for India-Pakistan ceasefire
विदेश

अमेरिकी रिपोर्ट्स ने पहलगाम अटैक को माना विद्रोही हमला, पाकिस्तान की जीत का किया दावा, चीन ने उठाए सवाल

USCC Report 2025
विदेश

दिल्ली ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ, नेता की गीदड़भभकी – “लाल किले से कश्मीर तक भारत पर करेंगे हमला”

Pakistan behind Delhi blast
विदेश

‘यूनुस मेरी मां को छू भी नहीं सकते, पीएम मोदी…’, शेख हसीना के बेटे ने दिया एक और बड़ा बयान

विदेश

भारत खरीदेगा 825 करोड़ के अमेरिकी हथियार, चीन-पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन

India to buy weapons from US
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.