अमेरिका में भारतीयों पर बढ़ते खतरे: NRI रिटायरमेंट प्लान पर सवाल, हत्याओं की लिस्ट देख आपको भी लगेगा डर !

South Indian Victims US Murders: अमेरिका में H1B वीजा की अनिश्चितताओं से तंग आकर दक्षिण भारत में रिटायरमेंट का सपना देखने वाले दिल्ली के एनआरआई को शायद भाषा की चिंता से ज्यादा बड़ा खतरा अब जान का लगने लगा है। अमेरिका में एच1बी वीज़ा पर रह रहे एक अनिवासी भारतीय ( NRI), जिसकी लगभग 800,000 डॉलर (6 करोड़ रुपये) की बचत है, उन्होंने कहा कि वह "आव्रजन संबंधी अनिश्चितताओं" और इस प्रक्रिया के तनाव के कारण भारत लौटने पर विचार कर रहा है। दिल्ली के इस निवासी ने भारत में बसने के लिए इंटरनेट से मदद मांगी और सवाल किया कि क्या उसे देश के दक्षिणी हिस्से में जाने पर संभावित भाषा संबंधी समस्याओं के बारे में चिंतित होना चाहिए।
असल में, अमेरिका में उसकी कुल संपत्ति लगभग 800,000 डॉलर है, जो लगभग 6 करोड़ रुपये के बराबर है। उनका कहना है, मान लीजिए कि मैं 3 करोड़ रुपये का एक अच्छा डीलक्स घर खरीदता हूं, तो मुझे लगता है कि शेष राशि से मुझे हमारे खर्चों के लिए पर्याप्त लाभांश/ब्याज नकदी प्रवाह मिलेगा। रेडिट पर वायरल उनकी पोस्ट के बीच, 2024-2025 में अमेरिका में दर्जनों भारतीयों की हत्याएं सामने आई हैं। इनमें से ज्यादातर दक्षिण भारतीय –आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु से – हैं। क्या ये सिर्फ संयोग हैं या नस्लीय हिंसा का पैटर्न? आइए, आंकड़ों और लिस्ट से समझें, जो एनआरआई कम्युनिटी को झकझोर रहा है।
भारतीय दूतावास और FIIDS (फाउंडेशन फॉर इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा स्टडीज) की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में अमेरिका में कम से कम 12 भारतीय नागरिकों की हत्या हुई, जबकि कुल मौतें (हत्या, दुर्घटना या संदिग्ध) 11 से ज्यादा छात्रों की ही थीं। सन 2025 में ये संख्या बढ़ कर 20 के पार पहुंच गई, जिसमें 5-6 हत्याएं दक्षिण भारतीयों की थीं। कुल मिला कर, 2023-2025 के बीच 86 भारतीयों पर विदेशों में हमले हुए, जिनमें अमेरिका टॉप पर (12 मामले 2023 में ही)। हेट क्राइम, गन वायलेंस और रोड रेज मुख्य वजहें रहीं।
दक्षिण भारतीयों का शिकार ज्यादा क्यों? क्योंकि ये IT, इंजीनियरिंग और हैल्थकेयर में ज्यादा हैं, जो छोटे शहरों में रहते हैं – जहां पुलिस रिस्पॉन्स कमजोर है। सन 2024-25 की हत्याओं में 70% से ज्यादा पीड़ित दक्षिण से हैं। ये आंकड़े इंडियन एक्सप्रेस और इंडिया टुडे की रिपोटर्स से लिए गए हैं।
यहां 2024-2025 की प्रमुख हत्याओं की सूची है, जो छात्रों और प्रोफेशनल्स पर फोकस्ड। कुल 15+ मामले, जिनमें 11 दक्षिण भारतीय। (नोट: कुछ मामलों में मौत संदिग्ध, लेकिन पुलिस ने हत्या कन्फर्म की।)
रिपोर्ट्स कहती हैं कि 48% हत्याओं में गन इस्तेमाल हुई। दक्षिण भारतीय छोटे शहरों (ओहियो, जॉर्जिया) में रहते हैं, जहां डायवर्सिटी कम है। हेट क्राइम में 30% बढ़ोतरी (FBI डेटा)। FIIDS का कहना है: मेंटल हैल्थ, ड्रग्स और रेसिज्म मिलकर घातक। सन 2024 में 141 मौतें विदेशों में, ज्यादातर US में हुईं। दक्षिण से ज्यादा स्टूडेंट्स (आंध्र-तेलंगाना से 40%+) इसलिए ज्यादा केस हैं।
|नाम
|उम्र
|राज्य (भारत)
|तारीख
|जगह (अमेरिका)
|विवरण
|साई तेजा नुकरापु
|22
|आंध्र प्रदेश
|नवंबर 2024
|विस्कॉन्सिन
|MBA छात्र, कन्वीनियंस स्टोर पर गोली मारकर हत्या। लूटपाट की आशंका।
|कोय्याडा रवि तेजा
|26
|आंध्र प्रदेश
|जनवरी 2025
|वॉशिंगटन DC
|फूड डिलीवरी के दौरान गोलीबारी। मास्टर्स पूरा कर चुके थे।
|वीरा साईएश
|24
|आंध्र प्रदेश
|जुलाई 2023 (2024 काउंट में शामिल)
|ओहियो
|फ्यूल स्टेशन पर गोली मार कर हत्या।
|मोहम्मद अब्दुल अर्फाथ
|25
|तेलंगाना (हैदराबाद)
|अप्रैल 2024
|ओहियो
|मिसिंग के बाद बॉडी मिली। किडनैपिंग और हत्या का शक।
|उमा सत्य साई गड्डे
|अननोन
|आंध्र प्रदेश
|अप्रैल 2024
|ओहियो
|संदिग्ध हालात में मौत, पुलिस जांच में हत्या की पुष्टि।
|पारुचुरी अभिजीत
|20
|आंध्र प्रदेश (गुंटूर)
|मार्च 2024
|बोस्टन
|जंगल में कार में बॉडी मिली। साथी छात्रों से विवाद, हत्या।
|जी दिनेश
|22
|तेलंगाना (वानापार्थी)
|जनवरी 2024
|कनेक्टिकट
|कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, लेकिन संदिग्ध हत्या।
|निकेश (साई राकोटी)
|21
|आंध्र प्रदेश (श्रीकाकुलम)
|जनवरी 2024
|कनेक्टिकट
|ऊपरवाले के साथ, संदिग्ध हत्या।
|चंद्रशेखर पोल
|28
|तेलंगाना (रंगा रेड्डी)
|अक्टूबर 2025
|टेक्सास
|डेटा एनालिटिक्स छात्र, अज्ञात हमलावर ने गोली मारी।
|राकेश पटेल
|50
|गुजरात (दक्षिणी कनेक्शन)
|अक्टूबर 2025
|पिट्सबर्ग
|मोटल ओनर, हेट क्राइम में गोलीबारी।
|प्रदीपभाई पटेल
|56
|गुजरात
|मार्च 2025
|वर्जीनिया
|दुकान खोलते समय गोली मारी, बेटी उर्मी (26) भी मारी गई।
बहरहाल भारतीय दूतावास ट्रैक कर रहा है, लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं: लोकल लॉ सीखो, ग्रुप में घूमो और हेट क्राइम रिपोर्ट करो। दक्षिण भारतीय एसोसिएशंस (जैसे TANA)ने अलर्ट जारी किया है। अगर आप एनआरआई हैं, तो प्लान B: भारत में ही इनवेस्ट करें। ये हत्याएं सिर्फ न्यूज नहीं, सबक हैं।
