Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

किराये की ‘बेटी’ बनो रुपये कमाओ: महिला ने दिया फ्लैट और 40 हजार रुपये मासिक वेतन का ऑफर

Chinese Woman Hiring Daughter हेनान की बुजुर्ग मा ने किराये की बेटी को अपनी देखभाल के बदले फ्लैट, पेंशन और सारा सामान देने का ऐलान किया है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Nov 27, 2025

Chinese Woman Hiring Daughter

चीन की बुजुर्ग महिला को किराये की बेटी की तलाश। (AI Generated Symbolic Image)

Chinese Woman Hiring Daughter: चीन के हेनान प्रांत की एक बुजुर्ग महिला ने बुढ़ापे में साथ निभाने वाली किराये की 'नई बेटी' (Chinese Woman Hiring Daughter) तलाश करने के लिए अनोखा ऑफर दिया है। अपना उपनाम 'मा' बताने वाली इस महिला ने देखभाल करने और उनका साथ देने के बदले एक फ्लैट, अपना सारा सामान और मासिक वेतन देने का ऐलान (China Viral Grandma Ad) किया है। यह खबर एक लोकल टीवी शो में सामने आई, जहां मा (Rent a Daughter China) ने अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया। दशकों पहले पति से तलाक लेने के बाद से अकेली रहने वाली मा अब अस्थमा और चलने फिरने में दिक्कत से जूझ रही हैं। वे 100 मीटर से ज्यादा चल नहीं पातीं। रिश्तेदारों से भी नाता टूट चुका है।

बड़ी बेटी रिश्ता तोड़ना चाहती है

मा की असली बेटियां हैं, लेकिन कोई साथ नहीं दे पा रही है। बड़ी बेटी नाती की परवरिश को लेकर झगड़े में उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। बेरोजगार बेटी ने साफ कह दिया है कि मा की जिंदगी के फैसले 'उनका अपना मामला' है। छोटी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है और खुद का ध्यान रखने में असमर्थ है। मा ने कहा, "मैं नर्सिंग होम नहीं जाना चाहती। मुझे एक ऐसी बेटी चाहिए, जो डॉक्टर के पास ले जाए, रोजमर्रा के काम संभाले और प्यार से पेश आए।" वे चाहती हैं कि यह रिश्ता कानूनी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो।

दूसरा फ्लैट छोटी बेटी को मिलेगा

मा का ऑफर आकर्षक है। वे अपने दो फ्लैट्स में से एक, सारा घरेलू सामान और अपनी मासिक पेंशन – 420 अमेरिकी डॉलर (करीब 37,500 रुपये) – देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उनके पास 4 लाख युआन (लगभग 50 लाख रुपये) की सेविंग्स भी हैं। दूसरा फ्लैट छोटी बेटी को मिलेगा। मा ने कहा, "जो भी मेरी बेटी बनेगी, उसे मेरा सबकुछ मिलेगा। बस, मुझे अंतिम दिनों में गर्मजोशी चाहिए।"

एग्रीमेंट में विरासत का कॉन्ट्रैक्ट जरूरी (Adoptive Daughter Offer)

यह कहानी चीन में बढ़ता अकेलापन उजागर करती है। सन 2021 के नागरिक मामलों के मंत्रालय के सर्वेक्षण के मुताबिक, 60 साल से ऊपर के 60% लोग अकेले रहते हैं। इससे 'किराये की संतान' का बाजार फल-फूल रहा है। एक विजिट के लिए 500 से 2,500 युआन (70 से 350 डॉलर) वसूल किए जाते हैं। हेनान जोंगदी लॉ फर्म के वकील शी जुनकी ने बताया कि बड़ी बेटी कानूनी रूप से मा का सहारा देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन किसी भी ऐसी 'बेटी' के साथ एग्रीमेंट में विरासत का कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है।

सिर्फ प्यार और देखभाल की तमन्ना

मा की यह अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई युवतियां संपर्क में हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। यह घटना चीन की बुजुर्गों की समस्या उजागर करती है, जहां पारंपरिक परिवार टूट रहे हैं। मा ने कहा, "मैं सिर्फ प्यार और देखभाल चाहती हूं, बाकी सब देने के लिए तैयार हूं।"

सरकार को कुछ करना चाहिए

सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोग कह रहे हैं – "अकेलेपन का दर्द असहनीय है, सरकार को कुछ करना चाहिए।" कई लोगों ने मा को सपोर्ट किया, कुछ ने फैमिली ब्रेकडाउन पर सवाल उठाए हैं।

किराये की संतान' बिजनेस उभर रहा (Elderly Loneliness China)

अब मा की तलाश जारी है, जल्द कोई 'बेटी' मिल सकती है। चीन सरकार बुजुर्ग देखभाल के लिए नई पॉलिसी ला रही है। मा का टीवी इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है, हजारों शेयर्स मिले हैं। यह कहानी चीन के बदलते समाज को दिखाती है – एकल परिवार और बुजुर्ग अकेलापन बढ़ रहा है। 'किराये की संतान' बिजनेस उभर रहा है, लेकिन कानूनी चुनौतियां बाकी है। भारत के लिए चेतावनी ​है कि परिवारिक बंधन मजबूत रखें।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

चीन समाचार

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Updated on:

27 Nov 2025 08:39 pm

Published on:

27 Nov 2025 08:38 pm

Hindi News / World / किराये की ‘बेटी’ बनो रुपये कमाओ: महिला ने दिया फ्लैट और 40 हजार रुपये मासिक वेतन का ऑफर

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस मुस्लिम देश ने पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देना किया बंद, लंबे वीजा के लिए क्या है नियम

UAE Pakistan Visa Ban
विदेश

हायली गुब्बी ही नहीं, इस साल 50 से ज्यादा ज्वालामुखी फटे, और भी विस्फोट होने का खतरा बरकरार !

2025 Volcano Eruptions
विदेश

आदियाला जेल में इमरान खान की मौत ? पुरानी फोटो पोस्ट कर उड़ाई मरने की अफवाह

Imran Khan Death Hoax
विदेश

युवाओं में बढ़ रहा ‘AI लव एडिक्शन’, यह बिना झगड़े वाला पार्टनर पर इस प्यार की राह में जोखिम भी हैं बहुत

AI Partner Romace Trend
विदेश

ऑस्ट्रेलिया में स्कूलों पर चाकू के हमलों का खौफ: 5 साल में 800 से अधिक मामले, क्या भारत सीखेगा सबक ?

Australia School Knife Attacks
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.