किराये की ‘बेटी’ बनो रुपये कमाओ: महिला ने दिया फ्लैट और 40 हजार रुपये मासिक वेतन का ऑफर

Chinese Woman Hiring Daughter: चीन के हेनान प्रांत की एक बुजुर्ग महिला ने बुढ़ापे में साथ निभाने वाली किराये की 'नई बेटी' (Chinese Woman Hiring Daughter) तलाश करने के लिए अनोखा ऑफर दिया है। अपना उपनाम 'मा' बताने वाली इस महिला ने देखभाल करने और उनका साथ देने के बदले एक फ्लैट, अपना सारा सामान और मासिक वेतन देने का ऐलान (China Viral Grandma Ad) किया है। यह खबर एक लोकल टीवी शो में सामने आई, जहां मा (Rent a Daughter China) ने अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया। दशकों पहले पति से तलाक लेने के बाद से अकेली रहने वाली मा अब अस्थमा और चलने फिरने में दिक्कत से जूझ रही हैं। वे 100 मीटर से ज्यादा चल नहीं पातीं। रिश्तेदारों से भी नाता टूट चुका है।