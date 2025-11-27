किराये की ‘बेटी’ बनो रुपये कमाओ: महिला ने दिया फ्लैट और 40 हजार रुपये मासिक वेतन का ऑफर

चीन की बुजुर्ग महिला को किराये की बेटी की तलाश। (AI Generated Symbolic Image)
Chinese Woman Hiring Daughter: चीन के हेनान प्रांत की एक बुजुर्ग महिला ने बुढ़ापे में साथ निभाने वाली किराये की 'नई बेटी' (Chinese Woman Hiring Daughter) तलाश करने के लिए अनोखा ऑफर दिया है। अपना उपनाम 'मा' बताने वाली इस महिला ने देखभाल करने और उनका साथ देने के बदले एक फ्लैट, अपना सारा सामान और मासिक वेतन देने का ऐलान (China Viral Grandma Ad) किया है। यह खबर एक लोकल टीवी शो में सामने आई, जहां मा (Rent a Daughter China) ने अपनी जिंदगी का दर्द बयां किया। दशकों पहले पति से तलाक लेने के बाद से अकेली रहने वाली मा अब अस्थमा और चलने फिरने में दिक्कत से जूझ रही हैं। वे 100 मीटर से ज्यादा चल नहीं पातीं। रिश्तेदारों से भी नाता टूट चुका है।
मा की असली बेटियां हैं, लेकिन कोई साथ नहीं दे पा रही है। बड़ी बेटी नाती की परवरिश को लेकर झगड़े में उनसे रिश्ता तोड़ना चाहती है। बेरोजगार बेटी ने साफ कह दिया है कि मा की जिंदगी के फैसले 'उनका अपना मामला' है। छोटी बेटी मानसिक रूप से कमजोर है और खुद का ध्यान रखने में असमर्थ है। मा ने कहा, "मैं नर्सिंग होम नहीं जाना चाहती। मुझे एक ऐसी बेटी चाहिए, जो डॉक्टर के पास ले जाए, रोजमर्रा के काम संभाले और प्यार से पेश आए।" वे चाहती हैं कि यह रिश्ता कानूनी कॉन्ट्रैक्ट पर आधारित हो।
मा का ऑफर आकर्षक है। वे अपने दो फ्लैट्स में से एक, सारा घरेलू सामान और अपनी मासिक पेंशन – 420 अमेरिकी डॉलर (करीब 37,500 रुपये) – देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उनके पास 4 लाख युआन (लगभग 50 लाख रुपये) की सेविंग्स भी हैं। दूसरा फ्लैट छोटी बेटी को मिलेगा। मा ने कहा, "जो भी मेरी बेटी बनेगी, उसे मेरा सबकुछ मिलेगा। बस, मुझे अंतिम दिनों में गर्मजोशी चाहिए।"
यह कहानी चीन में बढ़ता अकेलापन उजागर करती है। सन 2021 के नागरिक मामलों के मंत्रालय के सर्वेक्षण के मुताबिक, 60 साल से ऊपर के 60% लोग अकेले रहते हैं। इससे 'किराये की संतान' का बाजार फल-फूल रहा है। एक विजिट के लिए 500 से 2,500 युआन (70 से 350 डॉलर) वसूल किए जाते हैं। हेनान जोंगदी लॉ फर्म के वकील शी जुनकी ने बताया कि बड़ी बेटी कानूनी रूप से मा का सहारा देने के लिए जिम्मेदार है, लेकिन किसी भी ऐसी 'बेटी' के साथ एग्रीमेंट में विरासत का कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है।
मा की यह अपील सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कई युवतियां संपर्क में हैं, लेकिन अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है। यह घटना चीन की बुजुर्गों की समस्या उजागर करती है, जहां पारंपरिक परिवार टूट रहे हैं। मा ने कहा, "मैं सिर्फ प्यार और देखभाल चाहती हूं, बाकी सब देने के लिए तैयार हूं।"
सोशल मीडिया पर भावुक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। लोग कह रहे हैं – "अकेलेपन का दर्द असहनीय है, सरकार को कुछ करना चाहिए।" कई लोगों ने मा को सपोर्ट किया, कुछ ने फैमिली ब्रेकडाउन पर सवाल उठाए हैं।
अब मा की तलाश जारी है, जल्द कोई 'बेटी' मिल सकती है। चीन सरकार बुजुर्ग देखभाल के लिए नई पॉलिसी ला रही है। मा का टीवी इंटरव्यू वीडियो वायरल हो रहा है, हजारों शेयर्स मिले हैं। यह कहानी चीन के बदलते समाज को दिखाती है – एकल परिवार और बुजुर्ग अकेलापन बढ़ रहा है। 'किराये की संतान' बिजनेस उभर रहा है, लेकिन कानूनी चुनौतियां बाकी है। भारत के लिए चेतावनी है कि परिवारिक बंधन मजबूत रखें।
