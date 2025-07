Cincinnati Jazz festival पर हिंसक हमला वायरल, मस्क, मोरेनो और रामास्वामी ने उठाए सवाल

Cincinnati Jazz Festival viral video: सिनसिनाटी (Cincinnati Jazz festival) में सोशल मीडिया पर एक जबरदस्त हिंसक हमला वायरल (Cincinnati Jazz Festival viral video) हुआ है, जिसमें एक जोड़ा सड़क पर गिरा हुआ दिखाई दिया और उन्हें बेरहमी से पीटा गया। वीडियो में एक पुरुष बार-बार घसीटा गया, उसे लात मारी गई और अन्य हमला करते हुए दिखे। बाद में एक महिला उन्हें पूछने आई तो उसे पीटा गया, जिससे महिला बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। ओहियो के सेनेटर बर्नी मोरेनो, सोशल प्लेटफॉर्म X (पूर्व Twitter) के मालिक एलन मस्क (Elon Musk on viral video), और रिपब्लिकन नेता रामास्वामी सहित कई आला हस्तियों ने इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी। बर्नी मोरेनो (Moreno Jazz festival reaction) ने मेयर पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक इस हमले पर सार्वजनिक बयान नहीं दिया, जिसे उन्होंने “भयानक” बताया। एलन मस्क ने ट्वीट करके पूछा: "Why zero stories?"उनकी पोस्ट अरबों बार देखी गई। रामास्वामी ने इस घटना को अभूतपूर्व और गंभीर सुरक्षा विफलता बताया, जिसमें सार्वजनिक सुरक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही।