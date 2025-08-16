हिलेरी क्लिंटन एक ‘शर्त’ पर करेंगी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंंप का समर्थन, अगर…

Clinton supports Trump Nobel Peace Prize conditionally : यूस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) का नोबेल शांति पुरस्कार लेने का सपना पूरा होने की संभावना बनी है,लेकिन इसमें एक पेच है, अगर वह दूर हो जाए तो उन्हें यह अवार्ड लेने से कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका की पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ( Hillary Clinton) ने चौंकाने वाला कुछ अलग अंदाज का ऐलान किया है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत की है! लेकिन एक शर्त के साथ (Clinton supports Trump Nobel Peace Prize conditionally) कि अगर वे ऐसा करें तो उन्हें यह पुरस्कार देने की सिफारिश की जा सकती है। उन्होंने कहा है कि अगर वे यूक्रेन के किसी भी क्षेत्र को बिना रूस को सौंपे सीजफायर (Russia Ukraine Ceasefire) करवा देते हैं तो वे बेझिझक उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट कर देंगी। हिलेरी क्लिंटन ने यह टिप्पणी अलास्का के एंकोरेज में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की महत्वपूर्ण बैठक से कुछ घंटे पहले 'रेजिंग मॉडरेट्स' में बात करते हुए कही।