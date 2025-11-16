COP30 ब्राजील Vs भारत जलवायु संघर्ष: अमेज़न मार्च से दिल्ली प्रदूषण तक–समान चीखें, कैसे मिलेगा साझा न्याय

ब्राजील का अमेज़न मार्च और भारत के प्रदूषण विरोध में समान धागा है – विकासशील देशों की जलवायु न्याय की मांग। अमेज़न की कटाई की तरह, भारत के हिमालय ग्लेशियर पिघल रहे ​हैं, मॉनसून बाढ़ ला रहा है। सन 2025 में भारत ने हीटवेव, सूखा और बाढ़ झेले – 19.8 हीट डेज, कई मानव-निर्मित हैं। दोनों देश BASIC ग्रुप में हैं, जहां भारत ने COP30 में कहा, "विकसित देश फाइनेंस दो, CBDR-RC का सम्मान करो।" ब्राजील ने अमेज़न में तेल मंजूरी दी, भारत ने कोयला प्लांट बढ़ाए – दोनों पर जीवाश्म लत का आरोप है। लेकिन दोनों ने रिन्यूएबल्स पर जोर दिया: भारत ने सोलर-विंड से आधा बिजली लक्ष्य हिट किया, ब्राजील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फंड लॉन्च किया। COP30 में भारत ने LMDC की ओर से एडाप्टेशन फाइनेंस 15 गुना बढ़ाने की मांग की, अमेज़न मार्च की तरह – "कोई पीछे न छूटे।"