यूक्रेन से ज़बरदस्ती निर्वासित हज़ारों बच्चों को रूस दे रहा है ट्रेनिंग

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 42 महीनों से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे। रूस आए दिन ही यूक्रेन पर हमले करता है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर कभी-कभी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। यूक्रेनी बॉर्डर के पास कई इलाकों में दोनों देशों की सेना में जंग चल रही है। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस पर उनके हज़ारों बच्चों को ज़बरदस्ती निर्वासित करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है।