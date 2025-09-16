Patrika LogoSwitch to English

विदेश

यूक्रेन से ज़बरदस्ती निर्वासित हज़ारों बच्चों को रूस दे रहा है ट्रेनिंग

Russia-Ukraine War: रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस पर हज़ारों बच्चों को ज़बरदस्ती निर्वासित करने का आरोप लगाया है। अब इस मामले में एक नया खुलासा हुआ है।

भारत

Tanay Mishra

Sep 16, 2025

Deported Ukrainian children
Deported Ukrainian children (Photo - Washington Post)

रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) को 42 महीनों से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी भी इसके रुकने के आसार नज़र नहीं आ रहे। रूस आए दिन ही यूक्रेन पर हमले करता है। यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर कभी-कभी हमलों के मामले देखने को मिलते हैं। यूक्रेनी बॉर्डर के पास कई इलाकों में दोनों देशों की सेना में जंग चल रही है। इस युद्ध के दौरान यूक्रेन ने रूस पर उनके हज़ारों बच्चों को ज़बरदस्ती निर्वासित करने का आरोप भी लगाया है। इस मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है।

रूस दे रहा है ट्रेनिंग

येल यूनिवर्सिटी की ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब ने हाल ही में एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार युद्ध के शुरू होने से लेकर अब तक रूस ने यूक्रेन के करीब 35,000 बच्चों को ज़बरदस्ती निर्वासित किया है। इन बच्चों को रूस और यूक्रेन के ऐसे इलाकों जिन पर रूस ने कब्ज़ा कर रखा है, में करीब 210 सेंटर्स पर ले जाया गया है, जहाँ रूस की तरफ से इन बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है।

किस तरह के सेंटर्स पर कैसी ट्रेनिंग दी जा रही है?

रिपोर्ट के अनुसार रूस के ये सेंटर्स कैम्प्स, सैनिटोरियम, कैडेट स्कूल्स, मिलिट्री बेस, मेडिकल सेंटर्स, धार्मिक जगह, सामान्य स्कूल्स और अनाथालय हैं। इन सेंटर्स के अनुसार बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कई बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग, ड्रोन बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। कई बच्चों को मेडिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। कई बच्चों को रूसी भाषा और संस्कृति की ट्रेनिंग दी जा रही है।

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

16 Sept 2025 12:54 pm

Published on:

16 Sept 2025 12:50 pm

Hindi News / World / यूक्रेन से ज़बरदस्ती निर्वासित हज़ारों बच्चों को रूस दे रहा है ट्रेनिंग

