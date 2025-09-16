Patrika LogoSwitch to English

विदेश

अमेरिकी विदेश मंत्री की हमास को धमकी, “सीज़फायर समझौता मानने के लिए कुछ दिन ही बाकी”

Israel-Hamas War: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इज़रायल दौरे के दौरान हमास को धमकी दे दी है। क्या है पूरा मामला? आइए नज़र डालते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Sep 16, 2025

Marco Rubio with Benjamin Netanyahu
Marco Rubio with Benjamin Netanyahu (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) का दो दिवसीय इज़रायल (Israel) दौरा अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री अपनी पत्नी जेनेट क्रिस्टीना डूसडेबेस रुबियो (Jeanette Christina Dousdebes Rubio) के साथ अब कतर (Qatar) के लिए रवाना हो गए हैं। इज़रायल दौरे के दौरान रुबियो ने इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की और इज़रायल-हमास युद्ध से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बातचीत भी की। इज़रायल से कतर के लिए रवाना होने से पहले रुबियो ने हमास को धमकी दे दी है।

"सीज़फायर समझौता मानने के लिए कुछ दिन ही बाकी"

रुबियो ने आतंकी संगठन हमास (Hamas) को धमकी दी है कि उनके पास सीज़फायर समझौता मानने के लिए अब कुछ दिन ही बाकी हैं। रुबियो ने कहा, "इज़रायल ने गाज़ा सिटी में अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीज़फायर समझौता करने के लिए बहुत कम समय बचा है। अब हमारे पास महीने नहीं हैं, बल्कि शायद कुछ हफ्ते या दिन ही बचे हैं। ऐसे में अब हमास के पास सीज़फायर को मानने के लिए अब कुछ दिन ही बाकी हैं। अगर हमास ने ऐसा नहीं किया तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे।"

गाज़ा सिटी पर तेज़ हुई बमबारी

रुबियो के इज़रायल दौरे के बाद अब गाज़ा सिटी पर बमबारी तेज़ हो गई है। आज, मंगलवार, 16 सितंबर को इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर जमकर बमबारी की है जो आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। इससे गाज़ा सिटी में हाहाकार मचा हुआ है।

