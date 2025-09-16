अमेरिकी विदेश मंत्री की हमास को धमकी, “सीज़फायर समझौता मानने के लिए कुछ दिन ही बाकी”

अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) का दो दिवसीय इज़रायल (Israel) दौरा अब खत्म हो चुका है। अमेरिकी विदेश मंत्री अपनी पत्नी जेनेट क्रिस्टीना डूसडेबेस रुबियो (Jeanette Christina Dousdebes Rubio) के साथ अब कतर (Qatar) के लिए रवाना हो गए हैं। इज़रायल दौरे के दौरान रुबियो ने इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) समेत कई मंत्रियों से मुलाकात की और इज़रायल-हमास युद्ध से जुड़े कई अहम पहलुओं पर बातचीत भी की। इज़रायल से कतर के लिए रवाना होने से पहले रुबियो ने हमास को धमकी दे दी है।