डायबिटीज, मोटापा या कोई गंभीर बीमारी है तो अमेरिका में नहीं मिलेगी एंट्री, ट्रंप ने क्यों लिया ये फैसला

वीजा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे यह आकलन भी करें कि क्या बीमार पड़ने की स्थिति में आवेदक अपने इलाज का खर्च वहन करने में सक्षम हैं या नहीं? गैर-लाभकारी कानूनी सहायता समूह, कैथोलिक लीगल इमिग्रेशन नेटवर्क के एक वरिष्ठ वकील, चार्ल्स व्हीलर ने कहा है कि ये दिशानिर्देश सभी वीजा के लिए हैं, लेकिन इनका उपयोग संभवतः केवल स्थायी निवास के मामलों में ही किया जाएगा। वर्तमान स्थिति के अनुसार, पर्यटक वीजा आवेदकों को यह बताना आवश्यक है कि उनके पास अपनी यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे हैं। वह वीजा अवधि समाप्त होने पर अमेरिका छोड़ देंगे।