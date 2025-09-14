अमेरिका के कैलिफोर्निया में दीपावली पर राजकीय अवकाश घोषित

हिंदुओं का सबसे बड़े त्यौहार दीपावली (Deepawali/Diwali) को सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भारतीय मूल के लोगों के कई देशों में होने की वजह से दीपावली का त्यौहार भी कई देशों में मनाया जाता है। इन देशों में अमरीका (United States Of America) भी शामिल है। अमेरिका के कई शहरों में दीपावली मनाई जाती है। कुछ राज्यों में तो दीपावली को राजकीय अवकाश भी घोषित किया हुआ है। दीपावली को राजकीय अवकाश घोषित करने वाले अमेरिकी राज्यों की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया है।