कुत्ता सूंघकर पता कर लेता है कोरोना, फिनलैंड ने अध्ययन के आधार पर किया दावा, 92% सही मिली रिपोर्ट

Dog Detects corona by sniffing : फिनलैंड के हेलसिंकी विश्वविद्यालय ने शोध में पाया कि कुत्ता सूंघकर कोरोना का पता लगा लेते हैं। इसके साथ ही शोधकर्ताओं ने यह पाया कि आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट के मुकाबले कुत्तों ने 92% नमूनों की सही पहचान बताई। वहीं कुत्ते ने हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों में लगभग 98% पॉजिटिव रिपोर्ट सही बताई है।

Dog Detects corona by sniffing : क्या कुत्ते सूंघकर कोविड -19 (कोरोना) पॉजिटिव मरीज की पहचान कर सकते हैं? इसका जबाब है हां, फिनलैंड के एक अध्ययन से पता चला है कि कुत्ते कोरोना पॉजिटिव मरीज की पहचान कर सकते हैं। खासकर अगर संक्रमण जंगली-प्रकार के वायरस के कारण हुआ हो तो और जल्दी पहचान कर लेते हैं, जिसका यूज करके उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। हेलसिंकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चार कुत्तों को प्रशिक्षण दिया जिसके बाद उनसे 420 नमूनों का परीक्षण कराया। उन सभी 420 नमूनों के की रिपोर्ट उन्हें पहले से पता थी। इस परीक्षण में आरटी-पीसीआर (RT-PCR) टेस्ट के मुकाबले कुत्तों ने 92% सही रिजल्ट की पहचान की।

Dog detects corona by sniffing, Finland claims on the basis of study, report found 92% correct