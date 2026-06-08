Watch Video: रनवे छूते ही हुआ धमाका, देखते ही देखते आग के गोले में बदला विमान

Dominican Republic Plane Crash: डोमिनिकन रिपब्लिक के ला रोमाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट (La Romana International Airport) पर एक निजी जेट विमान इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में विमान के पायलट और सह-पायलट की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल, विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि रनवे तक पहुंचने से पहले ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटनाग्रस्त विमान एक गल्फस्ट्रीम G200 (Gulfstream G200) निजी जेट था।