ग्रीनलैंड में तेल-गैस के खनन की तैयारी, डोनाल्ड ट्रंप बोले- दुनिया में सबसे ज्यादा तेल यहीं, अमेरिका की रक्षा के लिए जरूरी

Donald trump on Greenland: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ग्रीनलैंड में बड़े पैमाने पर तेल, प्राकृतिक गैस और खनिज संसाधनों की खोज और उन्हें निकालने का काम शुरू होने वाला है। विशेषज्ञों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि इस द्वीप पर आसानी से निकाला जा सकने वाला कच्चा तेल भारी मात्रा में हो सकता है, जो दुनिया के किसी भी दूसरे इलाके में पाए जाने वाले भंडार से ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा, उन्होंने ग्रीनलैंड को अमेरिका और यूरोप दोनों की सुरक्षा जरूरतों के लिए एक अहम इलाका बताया।