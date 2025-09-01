Patrika LogoSwitch to English

‘सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया गया, अब…’, टैरिफ को लेकर कोर्ट से लगे झटके के बाद ट्रंप का एक और रिएक्शन

ट्रंप को टैरिफ पर बड़ा झटका! अदालत ने कहा- कांग्रेस की मंजूरी बिना टैरिफ लगाकर राष्ट्रपति पद का दुरुपयोग किया। ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा कि टैरिफ से अमेरिका को खरबों डॉलर का फायदा हुआ और अब सर्वोच्च न्यायालय जाएँगे। क्या होगा आगे, जानिए पूरी खबर!

भारत

Mukul Kumar

Sep 01, 2025

Donald Trump
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक संघीय अपील अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने कांग्रेस (संसद) की मंजूरी के बिना टैरिफ लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का गलत फायदा उठाया है।

इसपर ट्रंप ने प्रतिक्रया दी है। उन्होंने दावा किया है कि उनके टैरिफ से अमेरिका को खरबों डॉलर की कमाई हुई है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सामानों की कीमतें अब बहुत कम हैं और मुद्रास्फीति लगभग शून्य है।'

ट्रंप ने आगे कहा कि अब अमेरिका में ऊर्जा की कीमतें बहुत तेज़ी से गिर रही हैं। पेट्रोल कई वर्षों के निचले स्तर पर है। यह सब शानदार टैरिफ के चलते है, जो उन देशों से खरबों डॉलर ला रहे हैं जिन्होंने दशकों तक हमारा पूरा फायदा उठाया।

कोर्ट ने क्या कहा?

ट्रंप की यह टिप्पणी उनके प्रशासन की व्यापार नीतियों को एक बड़े कानूनी झटके के बाद आई है। शुक्रवार को, अमेरिकी अपील न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान एकतरफा 'पारस्परिक शुल्क' लगाकर अपने राष्ट्रपति पद के अधिकार का गलत फायदा उठाया है।

न्यायालय ने विशेष रूप से ट्रंप द्वारा 1977 के अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के इस्तेमाल पर ध्यान दिया और कहा कि यह राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियां प्रदान करता है, लेकिन शुल्क या कर लगाने का अधिकार नहीं देता।

तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा कोर्ट का फैसला

हालांकि, यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा और प्रशासन को अपील करने का अवसर देने के लिए इसे 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

इस फैसले के जवाब में, ट्रंप ने संकेत दिया कि वह इस मामले को अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय में ले जायेंगे, यह तर्क देते हुए कि यह फैसला राष्ट्रीय आर्थिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक राष्ट्रपति के अधिकारों को कमजोर करता है।

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

01 Sept 2025 08:37 am

Hindi News / World / ‘सालों तक अमेरिका का फायदा उठाया गया, अब…’, टैरिफ को लेकर कोर्ट से लगे झटके के बाद ट्रंप का एक और रिएक्शन

