Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

अपने करीबी की हत्या को सह नहीं पा रहे ट्रंप! खा ली एक बात की कसम, बोले- बहुत से निर्दोष लोगों को…

ट्रम्प के करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की हत्या से स्तब्ध ट्रम्प ने कसम खाई है कि दोषियों को सज़ा मिलेगी! उन्होंने इस घटना के लिए कट्टरपंथी वामपंथियों को ज़िम्मेदार ठहराया है और कई निर्दोषों पर हुए हमलों का ज़िक्र किया है। 31 वर्षीय किर्क एक प्रमुख कंजर्वेटिव कार्यकर्ता और ट्रम्प के समर्थक थे। इस हत्या ने अमेरिका में राजनीतिक हिंसा पर बहस छेड़ दी है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 11, 2025

Donald Trump Jeffery Epstein
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजर्वेटिव नेता चार्ली किर्क (Charlie Kirk) की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ट्रंप अब इस हत्या को लेकर सदमे में आ गए हैं। इस घटना के बाद उन्होंने एक बात की कसम तक खा ली है।

दरअसल, ट्रंप ने यूटा राज्य में चार्ली किर्क की हत्या के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने हत्या की घटना पर दुख और गुस्सा जाहिर किया है।

इसके साथ कसम खाई है कि उनका प्रशासन उन सभी लोगों को ढूंढ निकालेगा, जिन्होंने इस तरह की दुर्दांत हत्या को अंजाम दिया है।

ये भी पढ़ें

Trump के करीबी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या, अमेरिकी राष्ट्रपति ने उठाया बड़ा कदम
विदेश
Trump's close associate Charlie Kirk murdered

ट्रंप ने इन लोगों को ठहराया हत्या के लिए जिम्मेदार

वहीं, ओवल ऑफिस से मीडिया से बात करते हुए ट्रंप ने 'कट्टरपंथी वामपंथी हिंसा' पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूटा में किर्क की हत्या के लिए यही लोग (कट्टरपंथी वामपंथी) जिम्मेदार हैं।

ट्रंप ने पिछले साल जुलाई में उन पर हुए जानलेवा हमले और 2024 में यूनाइटेडहेल्थकेयर के सीईओ ब्रायन थॉम्पसन की हत्या को याद किया। ट्रंप ने कहा कि कट्टरपंथी वामपंथी राजनीतिक हिंसा ने बहुत से निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाई है।

ट्रंप ने वीडियो संदेश में किर्क पर हमले को अमेरिका के लिए एक काला क्षण भी बताया। उन्होंने कहा कि चार्ली ने लाखों लोगों को प्रेरित किया और आज रात वे सभी जो उन्हें जानते थे और प्यार करते थे, सदमे और भय में आ गए हैं।

ट्रंप बोले- देशभक्त थे चार्ली

ट्रंप ने आगे कहा कि चार्ली एक देशभक्त थे, जिन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि किर्क अमेरिका से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह इस दुखद और पीड़ा की घड़ी में किर्क की पत्नी और बच्चों की देखभाल करें।

यूटा वैली यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी उम्र मात्र 31 साल थी। चार्ली किर्क एक प्रमुख अमेरिकी दक्षिणपंथी राजनीतिक कार्यकर्ता और टर्निंग पॉइंट यूएसए के संस्थापक थे।

वह डोनाल्ड ट्रंप के प्रबल समर्थक थे और 2024 के चुनाव में उनकी टीम का हिस्सा रहे। किर्क ने युवाओं को कंजर्वेटिव आइडियाज से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ट्रंप की लोकप्रियता बढ़ाने में मदद की।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Published on:

11 Sept 2025 08:48 am

Hindi News / World / अपने करीबी की हत्या को सह नहीं पा रहे ट्रंप! खा ली एक बात की कसम, बोले- बहुत से निर्दोष लोगों को…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.