अपने करीबी की हत्या को सह नहीं पा रहे ट्रंप! खा ली एक बात की कसम, बोले- बहुत से निर्दोष लोगों को…

ट्रंप ने आगे कहा कि चार्ली एक देशभक्त थे, जिन्होंने अपना जीवन अपने देश के लिए समर्पित कर दिया। ट्रंप ने आगे कहा कि किर्क अमेरिका से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि वह इस दुखद और पीड़ा की घड़ी में किर्क की पत्नी और बच्चों की देखभाल करें।