अमेरिका में बसना चाहते हैं…ट्रंप ला रहे ‘गोल्ड कार्ड’ ऑफर! सिर्फ कार्ड खरीदो और सिटिज़नशिप पाओ, जानें योग्यता

Gold Card for US Citizenship: ट्रंप की ये योजना पुराने EB-5 वीज़ा कार्यक्रम को खत्म कर नया स्वरूप देने की है। इस कार्यक्रम का टारगेट अमेरिका में अमीर विदेशियों से अमेरिका मे नौकरी का सृजन कराना है।

US Gold Card Offer: डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही आव्रजन पर जो कैंची चलाई है उससे पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। आलम ये हो गया है कि अब भारत समेत दूसरे देशों के लोग अमेरिका में जाने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में विदेशियों (Immigration in US) के हमेशा के लिए बसने का एक ऑफर पेश किया है। ये ऑफर है गोल्ड कार्ड का। इस कार्ड को खरीदने के बाद आपको अमेरिकी नागरिकता (US Citizenship) दे दी जाएगी। इसके बाद आप बेरोक-टोक अमेरिका में हमेशा के लिए रह सकते हैं।