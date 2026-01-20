आर-पार के मूड में डोनाल्ड ट्रंप: ‘नोबेल नहीं तो शांति नहीं’, ग्रीनलैंड पर दावे से यूरोप में उबाल

वहीं अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए एक रणनीतिक संपत्ति है और राष्ट्रपति के शब्दों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इसी बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के संकेत दिए हैं। इस बीच ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के अधिकार को लेकर ट्रंप के दावों और इस संबंध में जानकारों के विरोधी दावों कि 1916 में अमरीका ने लिखित रूप से इस अधिकार को स्वीकृति दी थी, से नया विवाद खड़ा हो गया है।