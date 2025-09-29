ट्रंप की एक और धमकी, अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर लगेगा 100% टैक्स

ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, हमारा फिल्म निर्माण व्यवसाय संयुक्त राज्य अमेरिका से दूसरे देशों द्वारा चुराया गया है, ठीक वैसे ही जैसे 'बच्चे से कैंडी' चुराना। कैलिफोर्निया, अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर (गेविन न्यूसम) के कारण, इससे खास तौर पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने आगे कहा, इस लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका को फिर से महान बनाएं! सीएनएन बिजनेस के मुताबिक, यह टैरिफ बॉक्स ऑफिस सेल्स या प्रोडक्शन बजट पर आधारित हो सकता है, जो कई आगामी फिल्मों को घाटे में धकेल सकता है।