ट्रंप की एक और धमकी, अमेरिका के बाहर बनी फिल्मों पर लगेगा 100% टैक्स

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo: IANS)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपनी सोशल मीडिया साइट 'ट्रुथ सोशल' पर एक विवादास्पद पोस्ट कर विदेशी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। उन्होंने अमेरिकी फिल्म उद्योग को 'चोरी' का शिकार बताते हुए इसे 'बच्चे से कैंडी छीनने' जैसा करार दिया। यह कदम उनकी 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) नीति का हिस्सा है, जो विदेशी प्रतिस्पर्धा से अमेरिकी उद्योगों को बचाने पर जोर देता है। एक्सिओस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने मई में ही इसकी धमकी दी थी, लेकिन अब इसे अमल में लाने का ऐलान किया है।
ट्रंप ने पोस्ट में लिखा, हमारा फिल्म निर्माण व्यवसाय संयुक्त राज्य अमेरिका से दूसरे देशों द्वारा चुराया गया है, ठीक वैसे ही जैसे 'बच्चे से कैंडी' चुराना। कैलिफोर्निया, अपने कमजोर और अक्षम गवर्नर (गेविन न्यूसम) के कारण, इससे खास तौर पर बुरी तरह प्रभावित हुआ है। उन्होंने आगे कहा, इस लंबे समय से चली आ रही समस्या के समाधान के लिए, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर बनने वाली सभी फिल्मों पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगा रहा हूं। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका को फिर से महान बनाएं! सीएनएन बिजनेस के मुताबिक, यह टैरिफ बॉक्स ऑफिस सेल्स या प्रोडक्शन बजट पर आधारित हो सकता है, जो कई आगामी फिल्मों को घाटे में धकेल सकता है।
ट्रंप ने एक अन्य पोस्ट में उत्तर कैरोलिना के फर्नीचर सेक्टर पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, उत्तरी कैरोलिना (जिसने अपना फर्नीचर व्यवसाय चीन और अन्य देशों के हाथों पूरी तरह से खो दिया है) को फिर से महान बनाने के लिए, मैं उन सभी देशों पर भारी शुल्क लगाऊंगा जो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना फर्नीचर नहीं बनाते। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को ट्रंप ने किचन कैबिनेट्स और फर्नीचर पर 50% टैरिफ की घोषणा की थी, जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अप्रैल में चीन के इंपोर्टेड अमेरिकी फिल्मों पर पाबंदी लगाने के जवाब में ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर टैरिफ 125% तक बढ़ा दिया था।
यह घोषणा हॉलीवुड के लिए बड़ा झटका है। रॉयटर्स के अनुसार, स्टूडियो एक्जीक्यूटिव्स 'फ्लमॉक्स्ड' हैं, क्योंकि आधुनिक फिल्में कनाडा, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में शूट होती हैं, जहां टैक्स इंसेंटिव्स मिलते हैं। सुपरहीरो ब्लॉकबस्टर्स से लेकर स्ट्रीमिंग कंटेंट तक, विदेशी सह-उत्पादन आम हैं। अमेरिकन एक्शन फोरम के विश्लेषक जैकब जेन्सन की जुलाई रिपोर्ट में कहा गया कि बॉक्स ऑफिस पर टैरिफ लगने से कई फिल्मों को 'लगभग कोई मुनाफा नहीं' मिलेगा।
