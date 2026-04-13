ईरान पर नाकेबंदी की तैयारी के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा अमेरिका का साथ

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मीडिल ईस्ट तनाव पर अपना स्पष्ट रुख रखते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली किसी भी नौसैनिक नाकेबंदी में हमारा देश शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप से कहा ​है कि ब्रिटेन को ईरान के साथ लड़ाई में शामिल नहीं किया जाए। कीर स्टार्मर ने आगे कहा कि हम होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रखने के पक्ष में है। इसके बंद होने की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए बिजली-गैस के बिल बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह युद्ध हमारा नही है और हमको इसमें नहीं घसीटे।