13 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

ईरान पर नाकेबंदी की तैयारी के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा अमेरिका का साथ

Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान में जारी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने की धमकी देकर तनाव को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Apr 13, 2026

US President Donald Trump

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Photo- IANS)

Hormuz Strait: अमेरिका और ईरान में जारी संघर्ष खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच पाकिस्तान में 21 घंटे तक बातचीत चली, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को घेरने की धमकी देकर तनाव को बढ़ा दिया है। ट्रंप ने कहा कि बड़ी सामुद्रिक नौसैनिक नाकेबंदी के लिए तैयार है। अमेरिकी सेना आज भारतीय समयानुसार शाम 7.30 बजे से ईरानी बंदरगाहों में आने-जाने वाले सभी जहाजों की नाकेबंदी करने जा रही है। इसी बीच अमेरिका के दो मित्र राष्ट्र ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा झटका दिया है। दोनों देशों को कहना है कि यह युद्ध उनका नहीं, वे इससे दूर रहेंगे।

यह हमारा युद्ध नहीं है और हम इसमें नहीं फंसेंगे: ब्रिटिश पीएम

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मीडिल ईस्ट तनाव पर अपना स्पष्ट रुख रखते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाली किसी भी नौसैनिक नाकेबंदी में हमारा देश शामिल नहीं होगा। इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप से कहा ​है कि ब्रिटेन को ईरान के साथ लड़ाई में शामिल नहीं किया जाए। कीर स्टार्मर ने आगे कहा कि हम होर्मुज स्ट्रेट को जहाजों के लिए पूरी तरह खुला रखने के पक्ष में है। इसके बंद होने की वजह से दुनिया भर में ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए बिजली-गैस के बिल बढ़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि यह युद्ध हमारा नही है और हमको इसमें नहीं घसीटे।

ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा अमेरिका का साथ

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भी इस युद्ध को किनारा कर लिया है। एंथनी ने कहा कि हम अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून का सम्मान करते है। वे नहीं चाहते है कि होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी की जाए। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने कहा कि जल्द होर्मुज स्ट्रेट को लेकर स्थाई समाधान निकालना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सुझाव दिया है​ कि अमेरिका और ईरान के बीच आगे की बातचीत जारी रखने के लिए मौजूदा युद्धविराम को 45 से 60 दिनों बढ़ा दिया जाए।

अमेरिकी सेना की पूरी तैया​री

अमेरिकी सेना के सेट्रंल कमांड (CENTCOM) का कहना है कि बिना किसी भेदभाव के होर्मुज स्ट्रेट पर सभी देशों के जहाजों के लिए नाकाबंदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो जहाज गैर-ईरानी बंदरगाहों के बीच यात्रा कर रहे हैं, उन्हें अभी भी होर्मुज़ रास्ते से गुजरने की अनुमति होगी।

ये भी पढ़ें

ईरान युद्ध के बीच भारत-अमेरिका की बड़ी डील, एयरक्राफ्ट को लेकर नए एग्रीमेंट की घोषणा
राष्ट्रीय
India-US Defence Deal

खबर शेयर करें:

Updated on:

13 Apr 2026 05:43 pm

Published on:

13 Apr 2026 05:40 pm

Hindi News / World / ईरान पर नाकेबंदी की तैयारी के बीच ट्रंप को बड़ा झटका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ा अमेरिका का साथ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

अब खुल जाएगा होर्मुज स्ट्रेट? 40 से अधिक देश आ रहे साथ, ब्रिटेन-फ्रांस की बड़ी चाल

Strait of Hormuz
विदेश

ब्रिटेन के बाद रूस भी ट्रंप के खिलाफ, बोला- ईरानी पोर्ट्स की नाकेबंदी से बिगड़ेंगे हालात

Kremlin warning on Strait of Hormuz blockade impact
विदेश

Corporate Integrity: टीसीएस ने नासिक में उत्पीड़न के आरोपी कर्मचारियों को दिखाया बाहर का रास्ता

Tata Consultancy
कारोबार

‘मैं डोनाल्ड ट्रंप से नहीं डरता हूं…’, ईरान युद्ध के बीच ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु ने कह दी ये बात

Pope Leo Criticism of Donald Trump
विदेश

चीन ने अमेरिका को दिया दो टूक जवाब, ईरान को मदद पहुंचाने की बात पर दुनिया के लिए कड़ा संदेश

Iran Israel America War
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.