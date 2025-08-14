पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने खेला ‘मास्टरस्ट्रोक’, बैठक से ठीक पहले दे दिया बड़ा बयान

ट्रंप ने कहा कि अगर पहली बैठक ठीक रही, तो हम जल्दी ही दूसरी बैठक करेंगे। मैं इसे लगभग तुरंत करना चाहूंगा और अगर वे मुझे वहां बुलाना चाहेंगे, तो राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेरे बीच एक दूसरी बैठक जल्दी होगी। इसके साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ़ कर दिया कि अगर उन्हें मनचाहे जवाब नहीं मिले, तो यह दूसरी बैठक नहीं होगी।