पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने खेला ‘मास्टरस्ट्रोक’, बैठक से ठीक पहले दे दिया बड़ा बयान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल यानी कि 15 अगस्त को बैठक होने वाली है। यह बैठक अलास्का में होगी। इससे पहले, पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने बैठक से ठीक पहले यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है।
ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए स्पष्ट रूप से रूस को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध नहीं रोका तो उन्हें बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
बुधवार को कैनेडी सेंटर में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर रूस अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुआ तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
दरअसल, प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों ने ट्रंप से सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि शुक्रवार को आपके साथ होने वाली बैठक के बाद भी व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं होते हैं तो क्या रूस को कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा?
इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हां बिल्कुल, मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिये कि इसके गंभीर परिणाम होंगे।
ट्रंप ने इस दौरान यह भी कहा कि युद्ध रोकने के लिए वह पुतिन से दूसरी बैठक की भी पैरवी करेंगे, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी रखा जाएगा।
ट्रंप ने कहा कि अगर पहली बैठक ठीक रही, तो हम जल्दी ही दूसरी बैठक करेंगे। मैं इसे लगभग तुरंत करना चाहूंगा और अगर वे मुझे वहां बुलाना चाहेंगे, तो राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेरे बीच एक दूसरी बैठक जल्दी होगी। इसके साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ़ कर दिया कि अगर उन्हें मनचाहे जवाब नहीं मिले, तो यह दूसरी बैठक नहीं होगी।
उधर, रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले हमले बढ़ाने का आरोप लगाया है।
रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन के निकट आने के साथ, यूक्रेन ने रूसी क्षेत्रों में अपना हमला बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह, 127 रूसी नागरिक गोलाबारी और ड्रोन हमलों का शिकार हुए। इसमें 22 की मौत हो गई, 105 घायल हुए।