Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने खेला ‘मास्टरस्ट्रोक’, बैठक से ठीक पहले दे दिया बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए चेतावनी दी है। ट्रंप ने कहा कि अगर पुतिन युद्ध नहीं रोकते हैं तो रूस को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दोनों नेताओं की अलास्का में 15 अगस्त को बैठक होनी है

भारत

Mukul Kumar

Aug 14, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। फोटो- IANS

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच कल यानी कि 15 अगस्त को बैठक होने वाली है। यह बैठक अलास्का में होगी। इससे पहले, पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने मास्टरस्ट्रोक खेल दिया है। उन्होंने बैठक से ठीक पहले यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है।

ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए स्पष्ट रूप से रूस को धमकी दे दी है। उन्होंने कहा है कि अगर पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध नहीं रोका तो उन्हें बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

ये भी पढ़ें

गीदड़भभकी देने वाले पाकिस्तान को भारत ने इस तरह से सिखाया सबक, फिर दुनिया भर के सामने हुई फजीहत
राष्ट्रीय
image

युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुए तो कार्रवाई होगी- ट्रंप

बुधवार को कैनेडी सेंटर में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर रूस अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुआ तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

दरअसल, प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मीडियाकर्मियों ने ट्रंप से सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि शुक्रवार को आपके साथ होने वाली बैठक के बाद भी व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं होते हैं तो क्या रूस को कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा?

इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि हां बिल्कुल, मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिये कि इसके गंभीर परिणाम होंगे।

ट्रंप ने इस दौरान यह भी कहा कि युद्ध रोकने के लिए वह पुतिन से दूसरी बैठक की भी पैरवी करेंगे, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी रखा जाएगा।

पहली बैठक सही नहीं रही तो दूसरी नहीं होगी- ट्रंप

ट्रंप ने कहा कि अगर पहली बैठक ठीक रही, तो हम जल्दी ही दूसरी बैठक करेंगे। मैं इसे लगभग तुरंत करना चाहूंगा और अगर वे मुझे वहां बुलाना चाहेंगे, तो राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेरे बीच एक दूसरी बैठक जल्दी होगी। इसके साथ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ़ कर दिया कि अगर उन्हें मनचाहे जवाब नहीं मिले, तो यह दूसरी बैठक नहीं होगी।

उधर, रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले हमले बढ़ाने का आरोप लगाया है।

रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रूस-अमेरिका शिखर सम्मेलन के निकट आने के साथ, यूक्रेन ने रूसी क्षेत्रों में अपना हमला बढ़ा दिया है। पिछले सप्ताह, 127 रूसी नागरिक गोलाबारी और ड्रोन हमलों का शिकार हुए। इसमें 22 की मौत हो गई, 105 घायल हुए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

रूस-यूक्रेन युद्ध

Published on:

14 Aug 2025 09:06 am

Hindi News / World / पुतिन पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने खेला ‘मास्टरस्ट्रोक’, बैठक से ठीक पहले दे दिया बड़ा बयान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.