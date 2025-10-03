Russia Ukraine War: अब रूस को अंदर से चोट देने की तैयारी, ट्रंप का खुफिया प्लान जानकार चुप नहीं बैठेंगे पुतिन!

अमेरिका की यूक्रेन को लेकर नीति में अब यू-टर्न साफ दिखने लगा है। कई मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि अमेरिका अब रूस के भीतर स्थित लंबी दूरी के ऊर्जा के बुनियादी ढांचा लक्ष्यों के बारे में खुफिया जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिससे उन्हें यूक्रेन के द्वारा निशाना बनाया जा सके।