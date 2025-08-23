Patrika LogoSwitch to English

विदेश

50% Tariff पर बढ़े तनाव के बीच ट्रंप ने भारत में बदला अपना राजदूत, बोले- मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मेरे एजेंडों को…

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में अमेरिकी राजदूत को बदलने का फैसला लिया है। वह अपने सहयोगी सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त करने जा रहे हैं। यह फैसला 50% टैरिफ के बीच आया है।

भारत

Mukul Kumar

Aug 23, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर। (फोटो- IANS)

50% Tariff पर बढे तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वह भारत में अपने देश के राजदूत को बदलने जा रहे हैं।

ट्रंप अपने लंबे समय से सहयोगी और विश्वसनीय राजनीतिक रणनीतिकार सर्जियो गोर को भारत में अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है।

ट्रंप ने गोर की प्रशंसा की

अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने गोर की खूब प्रशंसा की। उन्होंने लिखा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत में हमारे अगले अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं।

ट्रंप ने आगे लिखा कि राष्ट्रपति कार्मिक निदेशक के रूप में, सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में हमारी सरकार के प्रत्येक विभाग में लगभग 4,000 अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स को नियुक्त किया है। हमारे विभाग और एजेंसियां ​​95% से अधिक भर चुकी हैं। सर्जियो अपनी नियुक्ति की पुष्टि होने तक व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका में बने रहेंगे।

ट्रंप बोले- गोर ने मेरे राष्ट्रपति चुनाव अभियानों में काम किया

इसके अलावा, ट्रंप ने अपने प्रशासन और चुनाव अभियान में गोर के योगदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सर्जियो एक बहुत अच्छे दोस्त हैं जो कई सालों से मेरे साथ हैं।

उन्होंने मेरे राष्ट्रपति चुनाव अभियानों में काम किया, मेरी बेस्टसेलिंग किताबें प्रकाशित कीं और हमारे आंदोलन को समर्थन देने वाले सबसे बड़े सुपर पैक्स में से एक का संचालन किया।

ट्रंप ने इसलिए गोर को भारत भेजा

ट्रंप ने आगे लिखा कि दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले क्षेत्र के लिए, यह जरूरी है कि मेरे पास कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर मैं पूरी तरह भरोसा कर सकूं जो मेरे एजेंडे को पूरा करे और अमेरिका को फिर से महान बनाने में हमारी मदद करे। सर्जियो एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे। बधाई हो सर्जियो।

इसके अलावा, इस नामांकन की ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लिखा कि सर्जियो एक महान व्यक्ति हैं और भारत में हमारे देश के एक शानदार राजदूत साबित होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमारी इतनी सारी सफलता सर्जियो की कड़ी मेहनत के कारण ही मिली है। मैं उन्हें यह नई भूमिका देने के लिए राष्ट्रपति का आभारी हूं।

