50% Tariff पर बढ़े तनाव के बीच ट्रंप ने भारत में बदला अपना राजदूत, बोले- मुझे ऐसा कोई चाहिए था जो मेरे एजेंडों को…

इसके अलावा, इस नामांकन की ट्रंप प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने प्रशंसा की। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने लिखा कि सर्जियो एक महान व्यक्ति हैं और भारत में हमारे देश के एक शानदार राजदूत साबित होंगे। पिछले कुछ महीनों में हमारी इतनी सारी सफलता सर्जियो की कड़ी मेहनत के कारण ही मिली है। मैं उन्हें यह नई भूमिका देने के लिए राष्ट्रपति का आभारी हूं।