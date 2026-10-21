‘पूरी ताकत से निकालो तेल-गैस, फिर अमीर बनेगा देश’, ब्रिटेन के फैसले पर ट्रंप ने क्यों दी पवन चक्कियां हटाने की सलाह?

North Sea Oil and Gas: ब्रिटेन ने उत्तरी सागर (North Sea) में जैकडॉ गैस फील्ड से गैस निकालने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बेहद खुश हैं। उन्होंने ब्रिटेन से पूरी ताकत के साथ गैस निकालने की अपील की है। ट्रंप का कहना है कि इससे ब्रिटेन दोबारा अमीर देश बन सकता है। साथ ही उन्होंने महंगी पवन चक्कियों को हटाने की सलाह भी दी है। सरकार के मुताबिक, इस परियोजना से ब्रिटेन का घरेलू गैस उत्पादन करीब 6 फीसदी बढ़ सकता है।