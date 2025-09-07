Patrika LogoSwitch to English

विदेश

किम जोंग और जिनपिंग के लिए ट्रंप का ‘मास्टर प्लान’ तैयार! अगले महीने साधेंगे एक तीर से दो निशाना

ट्रम्प का मास्टर प्लान! अक्टूबर में दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान वो एक तीर से दो निशाना साध सकते हैं - शी जिनपिंग से मुलाक़ात कर व्यापारिक रिश्ते मज़बूत करेंगे और किम जोंग उन से बातचीत का रास्ता खोलेंगे। व्हाइट हाउस ने इस यात्रा की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ट्रम्प खुद किम से मिलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। क्या ये मुलाक़ातें तनावपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में सुधार ला पाएँगी?

भारत

Mukul Kumar

Sep 07, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके शीर्ष सलाहकार अक्टूबर में एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (एपेक) के व्यापार मंत्रियों की बैठक के लिए दक्षिण कोरिया जाने की तैयारी कर रहे हैं।

अधिकारियों के हवाले से सीएनएन ने जानकारी दी है कि इस दौरान ट्रंप चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात कर सकते हैं।

ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि ट्रंप और जिनपिंग के बीच एपेक के दौरान द्विपक्षीय बैठक को लेकर गंभीर चर्चा हुई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस योजना नहीं बनी है।

अक्टूबर के अंत और नवंबर की शुरुआत में ग्योंगजू शहर में होने वाले इस शिखर सम्मेलन को ट्रंप के लिए राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात का एक महत्वपूर्ण अवसर माना जा रहा है।

पिछले महीने एक फोन कॉल में, शी जिनपिंग ने ट्रंप और उनकी पत्नी को चीन आने का निमंत्रण दिया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस निमंत्रण को स्वीकार भी किया था। हालांकि, अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है।

अभी भी डिटेल तय किए जा रहे हैं और यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी यात्रा में अन्य पड़ाव भी जोड़ेंगे या नहीं। अधिकारियों ने कहा कि ट्रंप प्रशासन इसे राष्ट्रपति के लिए अमेरिका में और अधिक आर्थिक निवेश हासिल करने के एक अवसर के रूप में भी देख रहा है।

व्हाइट हाउस ने क्या कहा?

व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने सीएनएन को बताया कि दक्षिण कोरिया की यात्रा पर चर्चा चल रही है, जो आर्थिक सहयोग पर केंद्रित होगी। अधिकारी ने कहा कि अन्य लक्ष्यों में व्यापार, रक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग पर चर्चा पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

इस क्षेत्र में ट्रंप की उपस्थिति उन्हें उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के साथ एक बार फिर बातचीत करने की स्थिति में ला सकती है। हालांकि किम इसमें शामिल होंगे या नहीं, यह अभी भी एक सवाल है।

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग ने पिछले हफ्ते अपने साथ बैठक के दौरान ट्रंप को APEC शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। इसके साथ, सुझाव दिया था कि यह आयोजन ट्रंप को किम से मिलने का अवसर प्रदान कर सकता है।

ट्रंप बोले- किम से मिलने के लिए उत्सुक

शनिवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए ट्रंप ने ली से कहा कि वह किम से मिलने के इच्छुक हैं। ट्रंप ने उत्तर कोरियाई नेता के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि हम बातचीत करेंगे। वह मुझसे मिलना चाहेंगे। हम उनसे मिलने के लिए उत्सुक हैं और हम संबंधों को बेहतर बनाएंगे।

ट्रंप ने जिनपिंग और किम को लेकर दिया था बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति की दक्षिण कोरिया की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब शी और किम दोनों के साथ उनके संबंध नाजुक दौर में हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह बयान उन्होंने चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित सैन्य परेड के दौरान दिया, जिसमें ये तीनों नेता मौजूद थे।

ट्रंप ने कहा कि वह उम्मीद करते हैं कि शी जिनपिंग अमेरिकी सैनिकों के बलिदान को याद रखेंगे जिन्होंने चीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। हालांकि, बाद में ट्रंप ने अपना रुख थोड़ा नरम करते हुए कहा कि उनकी इन नेताओं के साथ "बहुत अच्छी" दोस्ती है और आने वाले दिनों में यह दोस्ती और मजबूत होगी।

किम जोंग और जिनपिंग के लिए ट्रंप का 'मास्टर प्लान' तैयार! अगले महीने साधेंगे एक तीर से दो निशाना

