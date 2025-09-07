किम जोंग और जिनपिंग के लिए ट्रंप का ‘मास्टर प्लान’ तैयार! अगले महीने साधेंगे एक तीर से दो निशाना

अमेरिकी राष्ट्रपति की दक्षिण कोरिया की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब शी और किम दोनों के साथ उनके संबंध नाजुक दौर में हैं। ट्रंप ने शी जिनपिंग, किम जोंग उन और व्लादिमीर पुतिन पर अमेरिका के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह बयान उन्होंने चीन में द्वितीय विश्व युद्ध की जीत की 80वीं वर्षगांठ पर आयोजित सैन्य परेड के दौरान दिया, जिसमें ये तीनों नेता मौजूद थे।