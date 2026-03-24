इजरायल नहीं, बल्कि इनकी सलाह पर अमेरिका ने ईरान पर किया हमला, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा

Donald Trump on Iran War: अब तक कहा जा रहा था कि ईरान पर हमले के लिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को उकसाया है। लेकिन जंग लंबा खिचाने के बाद जहां वैश्विक स्तर पर ऊर्जा संकट के चलते अमेरिका पर दबाव बढ़ता जा रहा है, वहीं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ की लगातार बयान दिए जा रहे हैं। मध्य-पूर्व की मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध के लिए सबसे पहले किसने सलाह दी, इसका उल्लेख उन्होंने बातों ही बातों में कर दिया है।