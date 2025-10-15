वेनेजुएला तट के पास अमेरिकी सेना ने एक जहाज को बनाया निशाना, छह लोगों की मौत, क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)
अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला तट के पास अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक जहाज पर हमला कर दिया। जिससे उसमें सवार छह लोगों की मौत हो गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी।
बता दें कि इस ताजा कार्रवाई के बाद सितंबर से वेनेज़ुएला के पास संदिग्ध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले जहाजों पर अमेरिकी सैन्य हमलों में मरने वालों की संख्या 27 हो गई है।
ट्रंप ने बताया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने जानकारी दी है कि जहाज एक ज्ञात मार्ग से गुजर रहा था। वह अवैध मादक पदार्थ आतंकवादी नेटवर्क से जुड़ा था।
इस महीने की शुरुआत में, ट्रंप ने मादक पदार्थ कार्टेलों को आतंकवादी संगठन घोषित करने के अपने फैसले के बारे में बताया था। ट्रंप प्रशासन ने कहा था कि वह इन कार्टेलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और उनके सदस्यों के साथ गैरकानूनी लड़ाकों जैसा व्यवहार करेगा
हालांकि, ज्ञापन में कार्टेलों के नाम नहीं बताए गए थे और न ही उन मानकों का खुलासा किया गया था, जिनका उपयोग अमेरिकी सरकार यह तय करने के लिए करेगी कि कोई व्यक्ति किसी कार्टेल से इतना जुड़ा है कि उसे निशाना बनाया जा सके।
वेनेज़ुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने बार-बार अमेरिका पर लैटिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन और अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाने के बहाने कार्टेल की धमकियों का सहारा लेने का आरोप लगाया है।
इस महीने की शुरुआत में, वेनेजुएला के रक्षा और विदेश मंत्रालयों ने अमेरिकी लड़ाकू विमानों के अवैध घुसपैठ की निंदा की थी।
विदेश मंत्री इवान गिल ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा कि इन विमानों का 2 अक्टूबर, 2025 को हमारे तटों से लगभग 75 किलोमीटर दूर पता लगाया गया था।
उन्होंने कहा कि वेनेज़ुएला के लिए यह कदम एक उकसावे की कार्रवाई है, जो राष्ट्रीय संप्रभुता के लिए खतरा है।यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन का उल्लंघन करता है।
अमेरिका और वेनेजुएला के संबंध काफी तनावपूर्ण हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिका ने ड्रग तस्करी और आतंकवाद के आरोप लगाए हैं, और उनकी गिरफ्तारी के लिए 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित किया है।
मादुरो पर वेनेजुएला से अमेरिका में भारी मात्रा में नशीली दवाओं की तस्करी और नकली पासपोर्ट के जरिए अवैध प्रवासियों को भेजने का आरोप है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग