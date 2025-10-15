वेनेजुएला तट के पास अमेरिकी सेना ने एक जहाज को बनाया निशाना, छह लोगों की मौत, क्या बोले ट्रंप?

अमेरिकी सेना ने वेनेज़ुएला तट के पास एक जहाज पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि जहाज अवैध मादक पदार्थ तस्करी में शामिल था। यह हमला सितंबर से इस तरह की कई घटनाओं में से एक है, जिसमें 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 min read