सऊदी प्रिंस को लेकर डोनाल्ड ट्रंप की विवादित टिप्पणी, क्या टूट जाएगी अमेरिका-सऊदी की दोस्ती?

ट्रंप ने समिट में कहा कि अमेरिका मध्य पूर्व को ईरानी आतंकवाद, आक्रामकता और न्यूक्लियर ब्लैकमेल से मुक्त करने के करीब है। उन्होंने दावा किया, '47 साल से ईरान मध्य पूर्व का बुली था, लेकिन अब वो भाग रहा है।' ईरान ने हाल ही में सऊदी ऊर्जा सुविधाओं पर हमले किए हैं, जिसमें रास तनुरा रिफाइनरी और शायबह ऑयल फील्ड शामिल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका से ईरान पर लगातार हमले जारी रखने की अपील कर रहा है और इसे क्षेत्र को नया आकार देने का ऐतिहासिक अवसर मान रहा है। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं।