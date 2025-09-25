बाइडेन के विरोध में ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, व्हाइट हाउस से हटवा दी पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर

जो बाइडेन पिछली बार ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इस बार सत्ता बदली और ट्रंप को दोबारा मौका मिला। इसी हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की दो तस्वीरों के बीच बाइडेन की फोटो लगनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह एक 'ऑटोपेन' का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं।