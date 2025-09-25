Patrika LogoSwitch to English

विदेश

बाइडेन के विरोध में ट्रंप ने उठाया बड़ा कदम, व्हाइट हाउस से हटवा दी पूर्व राष्ट्रपति की तस्वीर

ट्रंप ने व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपति बाइडेन की तस्वीर हटाकर एक 'ऑटोपेन' की तस्वीर लगा दी है। यह कदम 2020 के चुनावों को लेकर ट्रंप के बाइडेन के प्रति जारी विरोध और चुनाव में धांधली के उनके दावों को दर्शाता है। नए 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ़ फेम' में बाइडेन की जगह सिर्फ़ उनका हस्ताक्षर दिखाई दे रहा है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 25, 2025

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के विरोध में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने व्हाइट हाउस में जो बाइडेन की जगह पर एक 'ऑटोपेन' की फोटो लगवा दी है। तस्वीर में पूर्व राष्ट्रपति का केवल सिग्नेचर दिखाया गया है।

व्हाइट हाउस के बाहर 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' की शुरुआत की गई थी। राष्ट्रपति की विशेष सहायक और संचार सलाहकार मार्गो मार्टिन ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम वेस्ट विंग कोलोनेड पर आ गया है।

व्हाइट हाउस में क्रमबद्ध तरीके से लगाई गई थी पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर

बता दें कि व्हाइट हाउस में क्रमबद्ध तरीके से पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगाई गई थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की दो तस्वीरों के बीच से जो बाइडेन की फोटो गायब थी।

जो बाइडेन पिछली बार ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने थे, लेकिन इस बार सत्ता बदली और ट्रंप को दोबारा मौका मिला। इसी हिसाब से ट्रंप के कार्यकाल के दौरान की दो तस्वीरों के बीच बाइडेन की फोटो लगनी चाहिए थी, लेकिन उसकी जगह एक 'ऑटोपेन' का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उनके हस्ताक्षर हैं।

'ऑटोपेन' को देखते हुए नजर आए ट्रंप

व्हाइट हाउस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जारी एक तस्वीर में डोनाल्ड ट्रंप 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' में उसी 'ऑटोपेन' को देखते हुए नजर आए।

यह भी अहम है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक 2020 के चुनाव में अपनी हार को स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि वे बार-बार यह दावा करते रहे हैं कि चुनाव में धांधली हुई थी।

ट्रंप ने पहले ही दिए थे संकेत

ट्रंप ने पहले ही संकेत दिए थे कि व्हाइट हाउस की नई 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' में जो बाइडेन की जगह 'ऑटोपेन' की तस्वीर लगाई जाएगी। अब उन्होंने इस फैसले को अमल में लाते हुए बाइडेन की फोटो नहीं लगवाई है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि बाइडेन ने क्षमादान समेत महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए 'ऑटोपेन' का इस्तेमाल किया था।

ट्रंप ने आरोप लगाया था कि बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों ने 'ऑटोपेन' का इस्तेमाल करके अपने 'बॉस' के जाली हस्ताक्षर किए होंगे और ऐसी व्यापक कार्रवाई की होगी, जिसकी उन्हें जानकारी नहीं थी।

उन्होंने बाइडेन की ओर से 'ऑटोपेन' से हस्ताक्षरित क्षमादान और अन्य दस्तावेजों की वैधता पर भी संदेह जताया था। एक प्रमुख रिपब्लिकन नेतृत्व वाली हाउस कमेटी भी बाइडेन प्रशासन के 'ऑटोपेन' उपयोग की जांच कर रही है।

