‘सूत्रों के हवाले’ से लिखा तो राइटर्स-मीडिया पर टूटेगा Donald Trump का कहर, जानें पूरा मामला 

ट्रंप ने पूछा आखिर कौन हैं ये गुमनाम स्रोत? अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखते हुए उन्होंने (Donald Trump) कहा है कि “वो दिन दूर नहीं जब मैं इन बेईमान लेखकों और किताबों के पब्लिशर्स या यहां तक कि सामान्य रूप से मीडिया पर मुकदमा करूंगा, ताकि पता लगाया जा सके कि ये ‘गुमनाम स्रोत’ मौजूद हैं भी या नहीं। ट्रंप ने कहा, ज्यादातर मामलों में ये मौजूद ही नहीं होते।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ‘सूत्र’ कुछ होता ही नहीं है। ‘सूत्रों के हवाले’ से लिखकर ये राइटर्स और मीडिया जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ट्रंप ने ऐसे राइटर्स और मीडिया को बेईमान बताया है और इस हरकत को अपमानजनक करार दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि वे अब ऐसे लोगों के खिलाफ मामला दायर करेंगे। जो इस तरह का काम करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बार में कहा है किताबों में गुमनाम स्रोतों के खिलाफ सुरक्षा के लिए के नया कानून बनाया जा सकता है।

जर्नलिस्ट की लिखी किताब पर फूटा है ट्रंप का गुस्सा!

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का ये कदम पत्रकार माइकल वोल्फ की नई किताब ‘ऑल ऑर नथिंग’ (All or Nothing) के पब्लिश होने के बाद आया है। जिस पर काफी विवाद हुआ है। इस किताब में 2024 के अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव का अभियान की बातें शामिल हैं। ये अभियान कैसे किया जा रहा है, कैसे इसे ऑपरेट किया जा रहा है। इसे लेकर डोनाल्ड ट्रंप समेत उनके पार्टी नेताओं और उनके समर्थकों ने काफी विरोध जताया था और किताब में लिखी कई बातों को झूठा करार दिया था।