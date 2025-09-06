अब यूरोपीय संघ से भी नाराज हुए ट्रंप, दे डाली भारी टैरिफ लगाने की धमकी; बोले- यह कितना पागलपन है…

यह चौथी बार है जब ब्रुसेल्स ने किसी प्रतिस्पर्धा-विरोधी मामले में कंपनी पर अरबों डॉलर का जुर्माना लगाया है। यूरोपीय आयोग की शीर्ष प्रतिस्पर्धा-विरोधी नियामक, टेरेसा रिबेरा ने एक बयान में कहा कि Google ने विज्ञापन तकनीक में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया है, जिससे प्रकाशकों, विज्ञापनदाताओं और उपभोक्ताओं को नुकसान हुआ है।