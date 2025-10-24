एशियाई दौरे के दौरान होगी ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात, टैरिफ-ट्रेड समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एशियाई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मलेशिया (Malaysia) के कुआलालम्पुर (Kuala Lumpur) में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) में हिस्सा लेने के साथ ही जापान (Japan) की नई और पहली महिला पीएम साने ताकाइची (Sanae Takaichi) से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती पर बातचीत करेंगे। ट्रंप इस दौरान साउथ कोरिया (South Korea) भी जाएंगे जहाँ उनकी मुलाकात वहाँ के राष्ट्रपति ली जे म्युंग (Lee Jae Myung) से भी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में ट्रंप की मुलाकात चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) से भी होगी।