एशियाई दौरे के दौरान होगी ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात, टैरिफ-ट्रेड समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत

Trump-Jinping Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल एशियाई दौरे के लिए रवाना होंगे। इस दौरान उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात होगी।

3 min read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 24, 2025

Donald Trump and Xi Jinping

Donald Trump with Xi Jinping (Photo - Washington Post)

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) 25 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एशियाई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह मलेशिया (Malaysia) के कुआलालम्पुर (Kuala Lumpur) में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन (ASEAN Summit) में हिस्सा लेने के साथ ही जापान (Japan) की नई और पहली महिला पीएम साने ताकाइची (Sanae Takaichi) से भी मुलाकात करेंगे और दोनों देशों के संबंधों में मज़बूती पर बातचीत करेंगे। ट्रंप इस दौरान साउथ कोरिया (South Korea) भी जाएंगे जहाँ उनकी मुलाकात वहाँ के राष्ट्रपति ली जे म्युंग (Lee Jae Myung) से भी होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, साउथ कोरिया में ट्रंप की मुलाकात चीन (China) के राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) से भी होगी।

कब और कहाँ होगी दोनों की मुलाकात?

ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात पर अमेरिका और चीन की ही नहीं, बल्कि कई देशों की नज़रें रहेंगी। दोनों के बीच साउथ कोरिया की राजधानी सियोल (Seoul) में 30 अक्टूबर को होगी।

किन विषयों पर हो सकती है चर्चा?

ट्रंप और जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकात के दौरान दोनों में टैरिफ को घटाने, ट्रेड डील, चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर लगाए प्रतिबंधों में ढील देने, रूस-यूक्रेन युद्ध, रूस से तेल की खरीद समेत अन्य कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है।

◙ टैरिफ वॉर

गौरतलब है कि ट्रंप के 'टैरिफ वॉर' की वजह से अमेरिका और चीन में ठनी हुई है। अमेरिका ने चीन पर अब तक कई बार अलग-अलग दर से टैरिफ लगाकर उसमें बदलाव किया है। फिलहाल चीन पर 55-58% टैरिफ है, लेकिन ट्रंप ने 1 नवंबर से चीन पर एक्स्ट्रा 100% टैरिफ लगाकर पहले से लगे 55-58%% टैरिफ को बढाकर 155-158% करने का ऐलान किया है। चीन ने अमेरिका पर 32.6% टैरिफ लगाया हुआ है और यह भी साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। ऐसे में दोनों की मुलाकात के दौरान टैरिफ को घटाने पर चर्चा संभव है।

◙ ट्रेड डील

ट्रंप और जिनपिंग के बीच अमेरिका-चीन के लिए ट्रेड डील पर बातचीत भी होगी। टैरिफ की वजह से दोनों देशों के बीच ट्रेड डील भी अटक गई थी, लेकिन दोनों की मुलाकात के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा संभव है।

◙ रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों में ढील

रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में दुनियाभर में चीन की बादशाहत है। चीन ने इन रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं। हालांकि भारत, रूस और कुछ अन्य देशों को इसमें छूट दी गई है। अमेरिका को कई सेक्टर्स के लिए इन रेयर अर्थ मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन चीन के प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका को काफी परेशानी हो रही है। ऐसे में ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के दौरान चीन के रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंधों में ढील देने पर भी चर्चा हो सकती है।

◙ रूस-यूक्रेन युद्ध

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात में रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia-Ukraine War) पर भी बातचीत होना संभव है। ट्रंप इस युद्ध को रोकने की काफी कोशिशें कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इस युद्ध को खत्म नहीं करवा पा रहे हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन और रूस के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में ट्रंप इस युद्ध को खत्म करवाने के लिए जिनपिंग से सहयोग मांग सकते हैं।

◙ रूस से तेल की खरीद

ट्रंप पिछले कुछ समय से लगातार भारत (India) पर रूस से तेल की खरीद को बंद करने का दबाव बना रहे हैं। जिनपिंग से मुलाकात के दौरान ट्रंप उनसे भी रूस से तेल की खरीद को बंद करने या कम करने के लिए कह सकते हैं। रूस से तेल की खरीद के मामले में चीन सबसे आगे है और ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ ही चीन भी रूस से तेल की खरीद बंद कर दे, जिससे रूस पर यूक्रेन के खिलाफ युद्ध खत्म करने का दबाव बने।

Vladimir Putin

