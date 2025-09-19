ट्रंप को वापस चाहिए बगराम एयरबेस, क्या छिड़ेगी एक और जंग?

बगराम एयरबेस दुनिया के सबसे बड़े एयरबेसों में से एक है। जिस समय अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना तैनात थी, उस समय एशिया में अमेरिका के लिए यह सबसे अहम एयरबेस था। ट्रंप ने कुछ महीनों पहले दावा भी किया था कि अमेरिकी सेना के अफगानिस्तान छोड़ने के बावजूद वह चाहते थे कि बगराम एयरबेस पर अमेरिका का ही कब्ज़ा रहे, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। रणनीतिक लिहाज से बगराम एयरबेस की काफी ज़्यादा अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इससे करीब एक घंटे की दूरी पर चीन (China) परमाणु हथियारों समेत अन्य कई घातक हथियार बनाता है। ट्रंप इसे एक बड़ा खतरा मानते हैं। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते हैं कि बगराम एयरबेस पर फिर से अमेरिका का कब्ज़ा हो जाए जिससे चीन के इन हथियाओं के ठिकाने पर नज़र रखी जा सके।