अहमदाबाद प्लेन क्रैश: पीड़ितों के परिवारों ने बोइंग-हनीवेल पर किया केस, कहा – “सब पता होने पर भी कुछ नहीं किया”

अहमदाबाद प्लेन क्रैश (Ahmedabad Plane Crash) ने पूरे देश की स्तब्ध कर दिया था। इसी साल 12 जून को एयर इंडिया (Air India) के इस विमान के क्रैश होने से 260 लोगों की मौत हो गई थी। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवा दी थी और जिस मेडिकल हॉस्टल से विमान की टक्कर हुई थी, उसके 19 लोगों की भी इस हादसे में मौत हो गई। इस विमान हादसे में विमान में सवार एक शख्स ही ज़िंदा बचा था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेडिकल हॉस्टल के 67 लोग भी इस विमान हादसे में घायल हो गए थे। अब इस मामले में 4 पीड़ितों के परिवारों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है।