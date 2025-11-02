अब इस देश को ट्रंप ने दे डाली खुली धमकी, कहा- अगर इस्लामी आतंकवादी ईसाइयों की हत्याएं करते रहे तो मैं…

ट्रंप ने अपने पोस्ट में कहा कि नाइजीरिया में हजारों ईसाई मारे जा रहे हैं। इस सामूहिक नरसंहार के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी जिम्मेदार हैं। मैं नाइजीरिया को एक 'विशेष चिंता का देश' घोषित करता हूं। लेकिन यह तो बहुत छोटी बात है। उन्होंने आगे लिखा कि जब ईसाइयों या ऐसे किसी भी समूह का कत्लेआम होता है तो कुछ तो किया ही जाना चाहिए।