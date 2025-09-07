जब X पर यूजर ने भारत के सपोर्ट में दिया करारा जवाब तो बौखला उठे ट्रंप के सलाहकार, सीधे एलन मस्क से कहा- ये घटिया…

इसपर एक्स पर एक यूजर ने नवारो को करारा जवाब दिया। उसने कहा कि भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न कि केवल लाभ के लिए। भारत ने रूस से तेल खरीदकर किसी भी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया है। यूजर ने आगे कहा कि अमेरिका अब तक रूस से कई सामान खरीद रहा है, जो कि पाखंडपूर्ण है।