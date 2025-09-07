Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

जब X पर यूजर ने भारत के सपोर्ट में दिया करारा जवाब तो बौखला उठे ट्रंप के सलाहकार, सीधे एलन मस्क से कहा- ये घटिया…

डोनाल्ड ट्रम्प के सलाहकार पीटर नवारो ने X पर भारत के रूसी तेल खरीदने को लेकर फिर हमला बोला, जिस पर एक यूज़र ने उन्हें करारा जवाब दिया। नवारो इतने भड़के कि उन्होंने एलन मस्क को टैग करते हुए X पर चल रहे "प्रोपेगैंडा" की शिकायत की। नवारो के इस बयान के बाद से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है, जिसमें उन्होंने पहले भी "ब्राह्मणों" पर निशाना साधा था। क्या है पूरा मामला, जानिए इस खबर में।

भारत

Mukul Kumar

Sep 07, 2025

Donald Trump and Elon Musk
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क। (फोटो- The Washington Post)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो रविवार को एक्स पर एक पोस्ट देखकर बुरी तरह भड़क उठे। उन्होंने उस पोस्ट को लेकर एक्स के मालिक और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क को ही घेर लिया।

ट्रंप के सलाहकार ने मस्क से यह तक कह दिया कि वह सोशल मीडिया पर ट्रंप प्रशासन के खिलाफ एक प्रोपगैंडा चला रहे हैं। दरअसल, मामला भारत द्वारा रूसी तेल खरीदने से जुड़ा है।

हमेशा की तरह नवारो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए शनिवार को भी भारत पर निशाना साधा था। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा था कि भारत रूसी से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा दे रहे है।

ये भी पढ़ें

किम जोंग और जिनपिंग के लिए ट्रंप का ‘मास्टर प्लान’ तैयार! अगले महीने साधेंगे एक तीर से दो निशाना
विदेश
image

नवारो ने कहा कि तेल खरीदकर भारत रूस को आर्थिक रूप से और मजबूत कर रहा है, जिससे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई करने में बल मिल रहा है।

X पर यूजर ने क्या कहा?

इसपर एक्स पर एक यूजर ने नवारो को करारा जवाब दिया। उसने कहा कि भारत द्वारा रूस से तेल की खरीद ऊर्जा सुरक्षा के लिए है, न कि केवल लाभ के लिए। भारत ने रूस से तेल खरीदकर किसी भी प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं किया है। यूजर ने आगे कहा कि अमेरिका अब तक रूस से कई सामान खरीद रहा है, जो कि पाखंडपूर्ण है।

इतना सुनने के बाद नवारो पूरी तरह से भड़क उठे। उन्होंने सीधे एलन मस्क को टैग करते हुए लिखा कि वाह, एलन मस्क लोगों की पोस्ट में दुष्प्रचार को जगह दे रहे हैं। ये घटिया नोट इसका उदाहरण है। यह बहुत ही घटिया बात है।

नवारो ने आगे लिखा कि भारत रूस से सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए तेल खरीदता है। रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने से पहले भारत ने कोई तेल नहीं खरीदा था। भारत सरकार की स्पिन मशीन तेजी से आगे बढ़ रही है। यूक्रेनियों को मारना बंद करो। अमेरिकियों की नौकरियां छीनना बंद करो।

ब्राह्मण पर नवारो ने की थी टिप्पणी

पीटर नवारो ने हाल ही में एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत में 'ब्राह्मण' रूस से सस्ते दामों पर कच्चा तेल खरीदकर और उसे प्रोसेस करने के बाद महंगे दामों पर निर्यात करके मुनाफा कमा रहे हैं। इसे रोकना होगा। इस बयान की खूब आलोचना हुई थी। भारत सरकार ने भी ट्रंप के सलाहकार को करारा जवाब दिया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

Updated on:

07 Sept 2025 09:18 am

Published on:

07 Sept 2025 09:17 am

Hindi News / World / जब X पर यूजर ने भारत के सपोर्ट में दिया करारा जवाब तो बौखला उठे ट्रंप के सलाहकार, सीधे एलन मस्क से कहा- ये घटिया…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट