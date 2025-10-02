टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को चीन ने सिखा दिया सबक! जिनपिंग के आगे झुकने को मजबूर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति

ट्रंप-जिनपिंग। (फोटो: X Handle Zest Web3.)
चीन ने अमेरिका को बड़ा सबक सिखा दिया है। भारी नुकसान के बाद दुनिया को टैरिफ की धमकी देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के आगे झुकने को मजबूर हो गए हैं।
ट्रंप ने बुधवार को कहा कि वह अगले चार हफ्तों में जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि हमारे देश के सोयाबीन किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन उनसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा कि हमने टैरिफ से इतना पैसा कमाया है कि हम उस पैसे का एक छोटा सा हिस्सा लेकर अपने किसानों की मदद करेंगे। मैं अपने किसानों को कभी निराश नहीं होने दूंगा।
उन्होंने आगे लिखा कि नींद में चूर जो बाइडेन ने चीन के साथ हमारे समझौते को लागू नहीं किया, जिसके तहत वे अरबों डॉलर के हमारे कृषि उत्पाद, खासकर सोयाबीन, खरीदने वाले थे।
सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मुझे अपने देशभक्तों से प्यार है और हर किसान बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चार हफ्तों में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलूंगा और सोयाबीन चर्चा का एक प्रमुख विषय होगा। सोयाबीन और दूसरी छोटी फसलों को फिर से बेहतर बनायें।
बता दें कि ट्रंप ने 20 सितंबर को घोषणा की थी चीनी राष्ट्रपति ने अमेरिका में टिकटॉक चलाने के सौदे को मंजूरी दे दी है।पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई।
उन्होंने TikTok सौदे को मंजूरी दे दी है। अमेरिका का इस ऐप पर कड़ा नियंत्रण होगा। इस देश के युवा टिकटॉक को पसंद करते हैं।
युवाओं के माता-पिता इसे बहुत चाहते हैं। इसलिए हम चीन के साथ एक समझौता करने में सक्षम रहे। यह हमारे लिए बहुत अच्छा सौदा है। मुझे उम्मीद है कि यह उनके लिए भी अच्छा सौदा होगा।
बता दें कि ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने के एवज में चीन पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। साथ ही उन्होंने नाटो देशों से भी चीन पर 50 से 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने की अपील की।
ट्रंप के इस बयान पर चीन ने भी प्रतिक्रिया दी। चीनी विदेश मंत्री ने कहा कि वह कभी भी युद्धों में भाग नहीं लेता और ना ही युद्ध की योजना बनाता है, बल्कि वह शांति वार्ता को बढ़ावा देता है।
