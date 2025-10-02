टैरिफ की धमकी देने वाले ट्रंप को चीन ने सिखा दिया सबक! जिनपिंग के आगे झुकने को मजबूर हुए अमेरिकी राष्ट्रपति

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से अगले चार हफ्तों में मुलाकात करने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि उनके देश के सोयाबीन किसानों को नुकसान हो रहा है क्योंकि चीन उनसे सोयाबीन नहीं खरीद रहा है। ट्रंप अब चीन के आगे झुकने को मजबूर हो गए हैं। 2 min read