Earthquake: 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा अफगानिस्तान, पाकिस्तान में महसूस किए गए झटके

इससे पहले 31 अगस्त को हिंदू कुश क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके झटके अफ़ग़ानिस्तान की पाकिस्तान से लगती पूर्वी सीमा तक महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 42 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में स्थित था। जिसमें 2,200 से अधिक लोग मारे गए - हाल के अफगान इतिहास में यह सबसे घातक भूकंप था।