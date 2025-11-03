Patrika LogoSwitch to English

Earthquake: 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा अफगानिस्तान, पाकिस्तान में महसूस किए गए झटके

Afghanistan Earthquake: अफगानिस्तान में देर रात भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 6.3 बताई जा रही है। पाकिस्तान और ईरान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Nov 03, 2025

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया

अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया (File Photo)

उत्तरी अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया। पाकिस्तान में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप उत्तरी अफ़ग़ानिस्तान में 28 किलोमीटर की गहराई पर आया और इसका केंद्र खुल्म से 22 किलोमीटर पश्चिम-दक्षिण-पश्चिम में, मज़ार-ए-शरीफ़ शहर के पास स्थित था।

पाकिस्तान में महसूस किए झटके

विदेशी मीडिया के मुताबिक भूकंप के झटके देर रात आए और अफ़ग़ानिस्तान के काबुल , ईरान के मशहद और पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक महसूस किए गए।

सड़कों पर नजर आ रहा मलबा

हालांकि भूकंप से किसी बड़े नुकसान की अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है। उन तस्वीरों में सड़कों और गलियों में मलबा नजर आ रहा है।

शनिवार को भी आया था भूकंप

बता दें कि शनिवार देर रात को भी भूकंप आया था। इस भूकंप की तीव्रता 4.9 थी। ईएमएससी के मुताबिक आसपास के कई प्रांतों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। 

31 अगस्त को 6.0 तीव्रता का आया भूकंप

इससे पहले 31 अगस्त को हिंदू कुश क्षेत्र में रिक्टर पैमाने पर 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके झटके अफ़ग़ानिस्तान की पाकिस्तान से लगती पूर्वी सीमा तक महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र जलालाबाद से 42 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में स्थित था। जिसमें 2,200 से अधिक लोग मारे गए - हाल के अफगान इतिहास में यह सबसे घातक भूकंप था। 

भूकंप के कारण कुछ इलाकों में भूस्खलन भी हुआ और सड़कें अवरुद्ध हो गईं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हुआ। सबसे ज़्यादा हताहत कुनार प्रांत में हुए। अधिकारियों के अनुसार, इन घातक झटकों के बाद 6,700 से ज़्यादा घर तबाह हो गए।

अफ़ग़ानिस्तान भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र में स्थित है और यहाँ अक्सर भूकंप आते रहते हैं। हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेटों के जंक्शन के पास स्थित है, जिससे भूकंप अधिक आम और घातक हो जाते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Nov 2025 08:04 am

Published on:

03 Nov 2025 08:01 am

Hindi News / World / Earthquake: 6.3 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा अफगानिस्तान, पाकिस्तान में महसूस किए गए झटके

