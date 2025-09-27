भूकंप से कांप उठी धरती, चीन में 7 लोग घायल और 110 घरों-इमारतों को पहुंचा नुकसान

दुनियाभर में ही भूकंप के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनियाभर में हर दिन कहीं न कहीं एक दिन में भूकंप के एक से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज, शनिवार, 27 सितंबर को आए भूकंपों में चीन (China) में आया भूकंप भी शामिल है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 रही। शुरुआती आंकड़ों में इसकी तीव्रता 5.6 बताई जा रही थी, लेकिन बाद में इसके 5.2 होने की पुष्टि हो गई। चीन में यह भूकंप तड़के सुबह गांसु (Gansu) प्रांत की हुआलिन (Hualin) टाउनशिप से 19 किलोमीटर नॉर्थवेस्ट और तिआंशुई (Tianshui) से 113 किलोमीटर की ओर आया। इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। चीन की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।