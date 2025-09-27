Patrika LogoSwitch to English

भूकंप से कांप उठी धरती, चीन में 7 लोग घायल और 110 घरों-इमारतों को पहुंचा नुकसान

China Earthquake: चीन में आज तड़के सुबह भूकंप से धरती कांप उठी। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.2 रही।

भारत

Tanay Mishra

Sep 27, 2025

Earthquake
Earthquake in China (Representational Photo)

दुनियाभर में ही भूकंप के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। दुनियाभर में हर दिन कहीं न कहीं एक दिन में भूकंप के एक से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। आज, शनिवार, 27 सितंबर को आए भूकंपों में चीन (China) में आया भूकंप भी शामिल है, जिसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 रही। शुरुआती आंकड़ों में इसकी तीव्रता 5.6 बताई जा रही थी, लेकिन बाद में इसके 5.2 होने की पुष्टि हो गई। चीन में यह भूकंप तड़के सुबह गांसु (Gansu) प्रांत की हुआलिन (Hualin) टाउनशिप से 19 किलोमीटर नॉर्थवेस्ट और तिआंशुई (Tianshui) से 113 किलोमीटर की ओर आया। इस भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही। चीन की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी इस भूकंप की पुष्टि की।

7 लोग घायल

चीन में आए इस भूकंप की वजह से 7 लोग घायल हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। हालांकि सभी की स्थिति सामान्य बताई जा रही है।

110 घरों-इमारतों को पहुंचा नुकसान

भूकंप की वजह से 110 घरों-इमारतों को नुकसान पहंचा। भूकंप उस समय आया जब ज़्यादातर लोग सो रहे थे। ऐसे में अचानक धरती के कांपने से लोगों की नींद उड़ गई और वो अपने-अपने घरों, इमारतों से भाग निकले।

आसपास के इलाकों में भी हुआ झटका महसूस

इस भूकंप का असर आसपास के इलाकों में भी महसूस किया गया। भूकंप के बाद कुछ आफ्टरशॉक्स भी महसूस किए गए। हालांकि चीन की जियोफिज़िक्स एजेंसी के अनुसार खतरे की स्थिति नहीं है।

Updated on:

27 Sept 2025 02:55 pm

Published on:

27 Sept 2025 01:42 pm

Hindi News / World / भूकंप से कांप उठी धरती, चीन में 7 लोग घायल और 110 घरों-इमारतों को पहुंचा नुकसान

