इज़रायली पीएम ने पश्चिमी देशों को लगाई लताड़, फिलिस्तीन को आधिकारिक दर्जा देने का किया विरोध

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए नेतन्याहू को अपना रास्ता बदलना पड़ा। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी हुआ है। ऐसे में उनका विमान ऐसे किसी भी देश के एयरस्पेस में नहीं घुस सकता था जो आईसीसी का सदस्य देश है। इसी वजह से नेतन्याहू, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड और ब्रिटेन जैसे देशों के एयरस्पेस से बचते हुए अपना रास्ता बदलकर न्यूयॉर्क पहुंचे।