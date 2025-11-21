भूकंप से बांग्लादेश में कांपी धरती, कोलकाता में भी महसूस हुआ झटका

दुनियाभर में भूकंप (Earthquake) के मामलों में इजाफा हो रहा है। हर दिन दुनियाभर में अलग-अलग जगह कई भूकंप आते हैं। आज बांग्लादेश (Bangladesh) में भूकंप से धरती कांप उठी है। आज, शुक्रवार, 21 नवंबर को बांग्लादेश के ढाका डिवीज़न (Dhaka Division) के नरसिंहदी (Narsingdi) शहर से 14 किलोमीटर वेस्टर्न साउथवेस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 रही। इस भूकंप की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी की और इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही। भारतीय समयानुसार यह भूकंप आज सुबह 10 बजकर 8 मिनट पर आया।