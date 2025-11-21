भूकंप से बांग्लादेश में कांपी धरती, कोलकाता में भी महसूस हुआ झटका

Earthquake in Bangladesh (Representational Photo)
दुनियाभर में भूकंप (Earthquake) के मामलों में इजाफा हो रहा है। हर दिन दुनियाभर में अलग-अलग जगह कई भूकंप आते हैं। आज बांग्लादेश (Bangladesh) में भूकंप से धरती कांप उठी है। आज, शुक्रवार, 21 नवंबर को बांग्लादेश के ढाका डिवीज़न (Dhaka Division) के नरसिंहदी (Narsingdi) शहर से 14 किलोमीटर वेस्टर्न साउथवेस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5.5 रही। इस भूकंप की पुष्टि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (United States Geological Survey – USGS) ने भी की और इसकी गहराई 10 किलोमीटर रही। भारतीय समयानुसार यह भूकंप आज सुबह 10 बजकर 8 मिनट पर आया।
बांग्लादेश में भूकंप प्रभावित क्षेत्र में लोग डरकर अपने घरों से बाहर भाग निकले। झटका तेज़ था जिससे हड़कंप मच गया। अब तक इस भूकंप की वजह से किसी के हताहत होने की जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि कुछ घरों को मामूली नुकसान हुआ है।
बांग्लादेश में आए इस भूकंप का झटका कोलकाता (Kolkata) समेत पश्चिम बंगाल (West Bengal) के कुछ अन्य हिस्सों में भी महसूस हुआ। डरकर लोग अपने घरों और ऑफिसों से बाहर भाग निकले। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि पश्चिमी बंगाल की बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। इसी वजह से बांग्लादेश में आए भूकंप का झटका लोगों को कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य हिस्सों में भी महसूस हुआ। हालांकि पश्चिमी बंगाल में भी इस भूकंप की वजह से कोई हताहत नहीं हुआ।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग