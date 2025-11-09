Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आए 5 आफ्टरशॉक्स और जापान में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

Japan Earthquake: जापान में आज आए 6.8 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। इतना ही नहीं, इसके बाद 5 आफ्टरशॉक्स भी आए और हड़कंप मच गया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 09, 2025

Earthquake

Earthquake in Japan (Representational Photo)

भूकंप (Earthquake) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दुनियाभर में हर दिन कहीं न कहीं भूकंप आते हैं और वो भी एक से ज़्यादा। कुछ देशों में तो अक्सर ही भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और इन देशों में जापान (Japan) भी शामिल है। आज, रविवार, 9 नवंबर को जापान में एक बार फिर भूकंप से धरती कांप उठी। यह भूकंप यामाडा (Yamada) से 126 किलोमीटर ईस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 रही। भारतीय समयानुसार जापान में भूकंप आज दोपहर 1 बजकर 33 मिनट पर आया। जापान की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी आज आए इस भूकंप की पुष्टि की। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही।

भूकंप के बाद आए 6 आफ्टरशॉक्स

6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान में 6 आफ्टरशॉक्स भी आए। पहले आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 रही। दूसरे आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 रही। तीसरे आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 रही। चौथे आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 रही। पांचवां आफ्टरशॉक अन्य आफ्टरशॉक्स से तेज़ था और उसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 रही।

डरकर घरों से बाहर भागे लोग

भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग डरकर अपने घरों से बाहर भाग निकले। एक के बाद एक पांच आफ्टरशॉक्स की वजह से और हड़कंप मच गया। ये झटके कई लोगों को महसूस हुए। भूकंप की वजह से फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है।

सुनामी की चेतावनी जारी

जापान के मौसम विभाग ने भूकंप और आफ्टरशॉक्स के बाद देश के पूर्वी तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है।

ये भी पढ़ें

आतंकियों ने किया 5 भारतीयों को किडनैप, बंदूक की नोंक पर माली में दिया वारदात को अंजाम
विदेश
5 Indians kidnapped in Mali

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Nov 2025 03:03 pm

Published on:

09 Nov 2025 03:00 pm

Hindi News / World / 6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आए 5 आफ्टरशॉक्स और जापान में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इज़रायल-हमास युद्ध में 69,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनियों की मौत, गाज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी

Gaza
विदेश

भारत के दो वॉन्टेड गैंगस्टर्स विदेश में गिरफ्तार, जल्द लाया जाएगा देश

Venkatesh Garg and Bhanu Rana
विदेश

‘वह बार-बार हमपर हमले करते हैं’, इस देश ने इजराइल को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा- उनकी धमकियां…

Benjamin Netanyahu
विदेश

‘युद्ध के लिए हैं तैयार’, बातचीत फेल होने पर तालिबान ने पाकिस्तान को चेताया

Taliban foreign minister Amir Khan Muttaqi
विदेश

परफ्यूम के वेयरहाउस में लगी भीषण आग, तुर्की में 6 लोगों की मौत

Perfume warehouse catches fire in Turkey
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.