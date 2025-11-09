6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आए 5 आफ्टरशॉक्स और जापान में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

Earthquake in Japan (Representational Photo)
भूकंप (Earthquake) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दुनियाभर में हर दिन कहीं न कहीं भूकंप आते हैं और वो भी एक से ज़्यादा। कुछ देशों में तो अक्सर ही भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और इन देशों में जापान (Japan) भी शामिल है। आज, रविवार, 9 नवंबर को जापान में एक बार फिर भूकंप से धरती कांप उठी। यह भूकंप यामाडा (Yamada) से 126 किलोमीटर ईस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 रही। भारतीय समयानुसार जापान में भूकंप आज दोपहर 1 बजकर 33 मिनट पर आया। जापान की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी आज आए इस भूकंप की पुष्टि की। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही।
6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद जापान में 6 आफ्टरशॉक्स भी आए। पहले आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.5 रही। दूसरे आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.9 रही। तीसरे आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.6 रही। चौथे आफ्टरशॉक की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 रही। पांचवां आफ्टरशॉक अन्य आफ्टरशॉक्स से तेज़ था और उसकी रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 रही।
भूकंप के बाद प्रभावित क्षेत्रों में लोग डरकर अपने घरों से बाहर भाग निकले। एक के बाद एक पांच आफ्टरशॉक्स की वजह से और हड़कंप मच गया। ये झटके कई लोगों को महसूस हुए। भूकंप की वजह से फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं आई है।
जापान के मौसम विभाग ने भूकंप और आफ्टरशॉक्स के बाद देश के पूर्वी तटीय इलाकों में सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को समुद्र तट से दूर रहने की सलाह दी गई है।
