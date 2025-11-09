6.8 तीव्रता के भूकंप के बाद आए 5 आफ्टरशॉक्स और जापान में कांप उठी धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

भूकंप (Earthquake) के मामले कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। दुनियाभर में हर दिन कहीं न कहीं भूकंप आते हैं और वो भी एक से ज़्यादा। कुछ देशों में तो अक्सर ही भूकंप के मामले देखने को मिलते हैं और इन देशों में जापान (Japan) भी शामिल है। आज, रविवार, 9 नवंबर को जापान में एक बार फिर भूकंप से धरती कांप उठी। यह भूकंप यामाडा (Yamada) से 126 किलोमीटर ईस्ट में आया और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.8 रही। भारतीय समयानुसार जापान में भूकंप आज दोपहर 1 बजकर 33 मिनट पर आया। जापान की जियोफिज़िक्स एजेंसी ने भी आज आए इस भूकंप की पुष्टि की। भूकंप की गहराई 10 किलोमीटर रही।