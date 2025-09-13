Patrika LogoSwitch to English

विदेश

अमेरिका में पाकिस्तानी मैनेजर टीम में काम करने वाले भारतीयों को करता है परेशान, कर्मचारी ने कहा- हमेशा शर्मिंदा करने के लिए…

अमेरिका में एक पाकिस्तानी मैनेजर पर भारतीय कर्मचारियों को लगातार परेशान करने और शर्मिंदा करने के गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित कर्मचारी ने रेडिट पर अपनी आपबीती साझा करते हुए मदद मांगी है। मैनेजर प्रबंधन के सामने अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, जिससे समस्या और जटिल हो गई है। सोशल मीडिया यूजर्स ने कर्मचारी को कानूनी कार्रवाई और प्रबंधन से शिकायत करने की सलाह दी है।

भारत

Mukul Kumar

Sep 13, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- AI)

अमेरिका में एक पाकिस्तानी मूल का मैनेजर उसकी कंपनी में काम करने वाले भारतीयों को परेशान करता है। एक इंडियन कर्मचारी ने मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

मैनेजमेंट के सामने पाकिस्तानी मैनेजर की बोलती हो जाती है बंद

कर्मचारी ने कहा कि पाकस्तानी मैनेजर टीम में काम करने वाले भारतीयों के लिए 'संवेदनशील शब्दों' और 'सांस्कृतिक रूप से असंवेदनशील टिप्पणियों का इस्तेमाल करता है।

हालांकि, कर्मचारी ने यह भी कहा है कि मैनेजमेंट के सामने पाकिस्तानी मैनेजर की बोलती बंद हो जाती है। कर्मचारी ने रेडिट पर एक पोस्ट किया है।

पोस्ट में कर्मचारी ने यह भी लिखा कि पाकिस्तानी मैनेजर भारतीयों को शर्मिंदा करने का हर मौका तलाशता है, लेकिन प्रबंधन के सामने कभी ऐसा नहीं करता।

अक्सर द्वेषपूर्ण टिप्पणियां करता है पाकिस्तानी मैनेजर

पोस्ट में कर्मचारी ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तानी मैनेजर अक्सर द्वेषपूर्ण टिप्पणियां करता है। पूरा मामला बताने के बाद सोशल मीडिया पर कर्मचारी ने लोगों से पूछा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? इस मामले को एचआर और प्रबंधन तक ले जाना चाहिए या कंपनी छोड़कर नई नौकरी की तलाश करनी चाहिए?

लोगों ने क्या दी सलाह?

इसपर लोगों ने जबरदस्त जवाब दिया। एक यूजर ने कहा कि अमेरिका में कार्यस्थल पर भेदभाव, नस्लवाद और पूर्वाग्रह के विरुद्ध कड़े मानक और कानून हैं। ऐसी घटनाओं की तुरंत शिकायत करें।

यूजर ने आगे कहा कि घटना का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करें। इस तरह के व्यवहार के शिकार अपने साथी टीम सदस्यों का सहयोग करें।

इस बारे में अमेरिकी टीमों और संबंधित व्यक्ति के लाइन मैनेजर तक बात पहुंचाए। आपको ऐसे व्यवहार के खिलाफ आवाज उठानी होगी।

यूएसए

Published on:

13 Sept 2025 10:51 am

Hindi News / World / अमेरिका में पाकिस्तानी मैनेजर टीम में काम करने वाले भारतीयों को करता है परेशान, कर्मचारी ने कहा- हमेशा शर्मिंदा करने के लिए…

