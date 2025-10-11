अकेले रहने वाले मिर्गी मरीजों में अचानक मौत का खतरा ज़्यादा, रिसर्च से हुआ खुलासा

मिर्गी (Epilepsy) एक घातक बीमारी है। यह एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जिससे मरीज के दिमाग में असामान्य गतिविधि के कारण उसे बार-बार दौरे पड़ते हैं। ये दौरे शरीर में ऐंठन, बेहोशी, या असामान्य व्यवहार के रूप में दिखाई दे सकते हैं। यह किसी भी उम्र में हो सकता है और इसके कारणों में आनुवंशिकता, मस्तिष्क की चोट, या अन्य स्वास्थ्य समस्याएं शामिल हो सकती हैं। हालांकि दवा, जीवनशैली में बदलाव और कभी-कभी सर्जरी से इसका इलाज संभव है, लेकिन मिर्गी के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है और ऐसे में उनका ध्यान रखना काफी ज़रूरी है। हाल ही में मिर्गी के मरीजों के बारे में एक रिसर्च से बड़ा खुलासा हुआ है।