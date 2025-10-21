यूक्रेन शांति के लिए ट्रंप का बड़ा कदम: EU और जेलेंस्की ने दी पॉवर, और पुतिन पर …

यूक्रेन शांति के लिए ट्रंप का शांति प्लान।
Trump Ukraine Peace Plan: यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की शांति योजना (Trump Ukraine Peace Plan) का खुला समर्थन किया है। मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में यूरोपीय नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ( Zelenskyy Ceasefire Support) ने कहा कि युद्ध तुरंत रुकना चाहिए और वर्तमान सीमा रेखा वार्ता का आधार बनेगी। लेकिन साथ ही, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (EU Putin Pressure) पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने का आह्वान किया है। यह बयान यूक्रेन युद्ध के साढ़े तीन साल बाद आया है, जो ट्रंप की मध्यस्थता को नई ताकत देता है।
ट्रंप ने पिछले हफ्ते कहा था कि वह मॉस्को और कीव से बातचीत के बाद "जहां हैं" वहीं लड़ाई रोकने का प्रस्ताव रखेंगे। अब उन्होंने आगामी हफ्तों में बुडापेस्ट में पुतिन से मिलने का ऐलान किया है। लेकिन यह साफ नहीं है कि जेलेंस्की इसमें शामिल होंगे या नहीं। अगस्त में अलास्का में हुई पिछली बैठक में जेलेंस्की शामिल नहीं हुए थे। यूरोपीय नेता ट्रंप के प्रयासों की सराहना करते हुए कहते हैं कि शांति वार्ता तुरंत शुरू हो, लेकिन यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित हो।
बयान में जेलेंस्की, यूरोपीय संघ के एंटोनियो कोस्टा और उर्सुला वॉन डेर लेयेन, फ्रांस के इमैनुएल मैक्रॉन, जर्मनी के फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के कीर स्टारमर, इटली की जियोर्जिया मेलोनी, साथ ही डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, पोलैंड आदि देशों के नेता शामिल हैं। उन्होंने कहा, "ट्रंप के रुख का समर्थन करते हैं कि लड़ाई रुके और संपर्क रेखा वार्ता का आधार बने।" लेकिन जोर दिया कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को बल से नहीं बदला जा सकता। रूस की देरी रणनीति यूक्रेन को शांति के प्रति गंभीर बनाती है, जबकि पुतिन हिंसा चुन रहे हैं।
नेताओं ने स्पष्ट किया कि युद्धविराम से पहले, दौरान और बाद में यूक्रेन को सबसे मजबूत स्थिति में रखना होगा। इसके लिए रूस की अर्थव्यवस्था और रक्षा उद्योग पर दबाव बढ़ाना जरूरी है, जब तक पुतिन शांति के लिए तैयार न हों। यूरोपीय संघ यूक्रेन को 140 बिलियन यूरो (163 बिलियन डॉलर) का नया ऋण देने पर विचार कर रहा है, जो रूसी केंद्रीय बैंक की जमाओं से फंड होगा। गुरुवार को ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन में इस पर चर्चा होगी।
बहरहाल गुरुवार को ब्रुसेल्स में यूरोपीय नेता यूक्रेन समर्थन पर एकजुट होंगे। अगले दिन लंदन में "इच्छुक गठबंधन" बैठक होगी, जहां कीव की मदद के लिए नई रणनीति बनेगी। जर्मनी ने चेतावनी दी है कि कोई भी सौदा यूरोप और यूक्रेन को दरकिनार न हो। यूरोपीय नेता ट्रंप की योजना को समर्थन देते हुए पुतिन पर दबाव बढ़ाने को प्राथमिकता देंगे।
