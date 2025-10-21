यूक्रेन शांति के लिए ट्रंप का बड़ा कदम: EU और जेलेंस्की ने दी पॉवर, और पुतिन पर …

Trump Ukraine Peace Plan: यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की शांति योजना (Trump Ukraine Peace Plan) का खुला समर्थन किया है। मंगलवार को जारी संयुक्त बयान में यूरोपीय नेता और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ( Zelenskyy Ceasefire Support) ने कहा कि युद्ध तुरंत रुकना चाहिए और वर्तमान सीमा रेखा वार्ता का आधार बनेगी। लेकिन साथ ही, उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (EU Putin Pressure) पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने का आह्वान किया है। यह बयान यूक्रेन युद्ध के साढ़े तीन साल बाद आया है, जो ट्रंप की मध्यस्थता को नई ताकत देता है।