ट्रंप-पुतिन की मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की पहली बार बोले, युद्ध को लेकर दिया यह बड़ा बयान

Trump Putin Summit 2025: रूस और अमेरिका के बीच हुई अलास्का शिखर बैठक (Trump Putin Summit)के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की पहली बार सामने आए। उन्होंने कहा कि वे सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump )से वाशिंगटन में मिलेंगे। इस मुलाकात का मकसद है-रूस-यूक्रेन युद्ध ( Russia–Ukraine War) को खत्म करने की संभावनाओं (Ukraine Peace Deal)पर चर्चा करना। ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने ट्रंप से फोन पर लंबी बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ हुई अपनी हालिया मीटिंग (Zelensky Trump Meeting) के मुख्य बिंदुओं को साझा किया। अलास्का में यह बैठक(Russia US Diplomacy) शुक्रवार को हुई थी।