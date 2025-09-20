Cyber Attack के बाद यूरोप भर में उड़ानें रद्द, भारतीय यात्रियों को भी हो सकती है परेशानी

Europe Flight Disruption 2025: एक बड़े साइबर हमले ने यूरोप के कई प्रमुख हवाई अड्डों की व्यवस्थाओं को हिला कर रख दिया( Europe Flight Disruption 2025) है। इससे न केवल यूरोप में सफर कर रहे यात्री प्रभावित हुए हैं, बल्कि भारत से यूरोप जाने या आने वाले यात्रियों पर भी इसका असर देखा जा सकता है। यह साइबर हमला (Cyberattack Europe airport) दुनिया की जानी-मानी एयरलाइन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कोलिन्स एयरोस्पेस को निशाना बना कर किया गया। इसके चलते लंदन हीथ्रो, ब्रुसेल्स और बर्लिन (Brussels Berlin flights affected) जैसे व्यस्त हवाई अड्डों पर चेक-इन और बोर्डिंग की डिजिटल प्रणाली ठप(Heathrow flight cancel India) हो गई। हालात ये हैं कि स्वचालित सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, और एयरलाइंस को मैन्युअल तरीके से यात्रियों का चेक-इन करना पड़ रहा है। इससे न केवल लंबी कतारें लग गई हैं, बल्कि कई उड़ानें देर से चल रही हैं या फिर पूरी तरह रद्द कर दी गई हैं।